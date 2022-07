Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, leakato un nuovo teaser trailer

I fan del franchise non aspettano altro che la data del 14 luglio per l’uscita del primo full trailer de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, ma nel frattempo possono iniziare a pregustare la serie TV in uscita prossimamente su Amazon Prime Video con il teaser trailer uscito qualche giorno fa. Se questo non bastasse, un nuovo teaser trailer è stato leakato sul web in queste ultime ore, con molte scene inedite che sicuramente faranno piacere ai fan.

In questo caso, il teaser trailer è un vero e proprio leak quindi il team di Amazon Prime Video sta provvedendo ad eliminare le immagini e i video trapelati online. Per il momento però non sono riusciti ad arginare il problema e quindi nel tweet che vi riportiamo qui sotto potrete godere del nuovo teaser de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, anche se non sappiamo ancora per quanto.

El trailer de la serie de los anillos de poder

se ha filtrado pic.twitter.com/iY4dXkmNjB — Ahorra Y Gana Online (@ahorrayganaOL) July 8, 2022

I dialoghi sono in portoghese, ma traducendoli possiamo sentire i Pelopiedi dire: “Gli elfi proteggono le foreste, i nani le miniere, gli uomini i loro raccolti. Ma noi, pelopiedi, abbiamo noi stessi”. Poi sentiamo anche un dialogo tra Galadriel ed Elrond, dove lei esclama: “Il nemico è ancora a piede libero, la domanda è: dove?” e Elrond le risponde: “Hai combattuto a lungo, posa la tua spada.” E lei replica: “Non hai visto ciò che ho visto io!”. In più sentiamo Gil-galad dire: “L’oscurità marcerà sulla terra. Sarà la fine di tutti i popoli”. Un uomo ignoto: “Il passato è morto”. E Durin IV: “Questa potrebbe essere l’inizio di una nuova Era”.

Nel teaser de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere trapelato sui social network vediamo i regni di Númenor, Lindon, Khazad-dûm, e alcuni personaggi come Galadriel, Elrond, Miriel, il re dorato Ar-Pharazôn, ed i Pelopiedi.