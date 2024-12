La stanza accanto: spiegazione del finale e significato del film

La stanza accanto (The room next door) è l'ultimo film di Pedro Almodóvar, disponibile ora nelle sale cinematografiche italiane. Grazie a questa pellicola, il regista spagnolo premio Oscar, ha ricevuto il Leone d'oro al Festival di Venezia, dove La stanza accanto è stato presentato in anteprima. Si tratta della prima opera di Almodóvar completamente in inglese: dopo anni a raccontare le donne, le relazioni umane, la sessualità sempre in un'ottica "spagnola", il regista sceglie di compiere il grande passo. Ad affiancarlo Tilda Swinton e Julianne Moore.