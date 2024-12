I 5 film da vedere al cinema questo Dicembre, ce n’è per tutti i gusti

Dicembre è arrivato! Si sa il mese di Natale è sempre ricco di uscite cinematografiche, film per tutte le età capaci di accontentare varie tipi di spettatori. Non possono mancare i film per le famiglie, i cinepanettoni, quelli per i bambini o per i ragazzi, così come le pellicole più impegnative e più indipendenti.

Sicuramente nel mese di Dicembre avrete l'opportunità di vedere al cinema anche alcuni film usciti a Novembre, come l'epico sequel de Il gladiatore oppure la prima parte del musical Wicked; per i bambini, invece, è da poco uscito Oceania 2 e per chi, invece, vuole vedere una dolce favola di sogni e solidarietà, consigliamo l'ultimo film di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino, Napoli-New York.

Ora, invece, vediamo insieme 5 film da vedere al cinema questo Dicembre!

Una poltrona per due

Una scena dal film, Una poltrona per due.

Iniziamo subito con il genere classico, un cult di Natale. Ogni anno bisogna fare il rewatch di questa commedia di John Landis e se di solito siamo abituati a vederla sempre la vigilia di Natale, questo Dicembre sarà possibile vedere Una poltrona per due al cinema. Solo il 9, il 10 e l'11 Dicembre il film ritornerà in sala in versione restaurata. Nonostante le numerose critiche che ruotano attorno alla questione del politicamente corretto, Una poltrona per due rimane un classico di Natale intramontabile.

Kraven - Il cacciatore

Una scena dal film, Kraven - Il cacciatore.

I fan Marvel non potranno di certo perdere Kraven - Il cacciatore, in sala dall'11 Dicembre. Si tratta dell'unico cinecomic in uscita questo Dicembre. Il film racconta la storia del villain: Sergei Kravinoff è un immigrato russo che, espatriato negli Stati Uniti, vuole mostrare a tutti di essere il più grande cacciatore. Protagonista della pellicola è Aaron Taylor-Johnson, presto al cinema anche con Nosferatu di Robert Eggers, e forse futuro James Bond.

Mufasa: Il Re Leone

Il 19 Dicembre la Disney, invece, propone il prequel de Il Re Leone, live action dell'omonimo film d'animazione del 1994. Nel film Rafik racconta alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, la leggendaria storia di Mufasa. Attraverso flashback, e con i commenti di Timon e Pumbaa, seguiamo le vicende di Mufasa che, rimasto orfano, incontra Taka e, insieme a lui, combatte un nemico comune.

Conclave

Conclave è probabilmente il film più interessante di questo Dicembre. Edward Berger, regista premio Oscar per Niente di nuovo sul fronte occidentale, dirige un cast stellare con a capo Ralph Fiennes, affiancato da Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini e Sergio Castellitto. Candidato a 6 Golden Globes, Conclave segue una serie di intrighi, segreti e tradimenti in questo gioco di potere per ottenere il papato. Un thriller ad alta tensione con delle interpretazioni magistrali accompagnate da una solida sceneggiatura e da una colonna sonora incalzante. Nelle sale dal 19 Dicembre.

Cortina Express

Il poster del film, Cortina Express.