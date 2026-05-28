The Punisher, che ruolo avrà in Spider-Man: Brand New Day? Quello che sappiamo

Qualche settimana fa ha debuttato su Disney Plus lo speciale Marvel dedicato a The Punisher alias Frank Castle, alle prese con una vendetta che non gli lasciava tregua.Un ottimo prodotto sotto vari punti di vista che mostra la vera anima violenta e brutale del Punitore.

Ma come ormai noto, rivedremo il personaggio molto presto, perchè e attualmente previsto un ruolo nel prossimo film dell'Uomo Ragno: Spider-Man: Brand New Day.

Cosa ci fa The Punisher nel film di Spider-Man?

Ebbene sì, The Punisher farà parte del team di Spider-Man nel nuovo film in arrivo. Dopo un'ipotetico scontro iniziale, Frank Castle e Peter Parker dovranno unire le forze per contrastare una minaccia comune in quel di New York. Consigliato The Punisher: One Last Kill, Recensione: più spietato di Deadpool, più umano che mai Leggi ora

Non ci sono ancora grossi dettagli sulla storyline esatta, visti anche gli eventi finali di Daredevil Born Again 2 e lo stesso speciale sul personaggio.

Il Punitore e Spiderman nei fumetti originali si incontrano spesso, ma è per la prima volta che appariranno insieme sul grande schermo. Possiamo dire che si tratterà di una funzione ausiliaria.

Lo stesso stile diviso in due

Come abbiamo largamente avuto modo di vedere nei film e nelle serie, entrambi i personaggi condividono lo stesso iconico stile 'urban'. Spider-Man è più amichevole e giovanile, Punisher più violento e severo, ma è proprio l'ambientazione "da strada" che li accomuna.

Dopo i problemi multiversali di No Way Home, vedremo una versione di Spider-Man più umana e pura, dando vita (come i fan sognavano da tempo) ad una sua rinascita da eroe, che elogia la vera anima del personaggio supereroistico.

Una sorta di "Urban Trilogy"

I tre prodotti in questione, Spider-Man: Brand New Day, The Punisher: One Last Kill e Daredevil Born Again, hanno un sottile filo conduttore che li unisce tutti: la rinascita dal basso, dalle strade di quella New York che amano e odiano.

Non c'è un reale collegamento fra i 3 prodotti Marvel Studios se non la comparsa di The Punisher e un probabile cameo di Daredevil in Spider-Man: Brand New Day.

Sapremo qualcosa in più solo con l'uscita di Spider-Man: Brand New Day, dal 29 Luglio al cinema.