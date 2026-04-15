La Mummia di Lee Cronin: tutto quello che devi sapere sull’horror con Jack Reynor

Il 16 aprile nelle sale italiane, nel resto del mondo il 17, esce l’atteso horror che ridefinisce un personaggio millenario, quello della Mummia.

La Mummia di Lee Cronin, diretto dal menzionato regista (conosciuto per l’ultimo film del franchise de La Casa, Evil Dead Rise), promette di mostrare una mummia come non l’abbiamo mai vista. Inoltre, ci preme ricordarlo, il film non ha nulla a che vedere con il franchise con protagonista Brendan Fraser.

La Mummia di Lee Cronin, di cosa parla?

La giovane figlia di un giornalista (Jack Reynor) scompare nel deserto senza lasciare traccia.

Otto anni dopo, la famiglia, ancora devastata dal dolore, viene sconvolta dal suo improvviso ritorno: quello che dovrebbe essere un ricongiungimento gioioso si trasforma rapidamente in un incubo a occhi aperti.

Lee Cronin sulla sua Mummia

Per Cronin la sfida era creare una storia che andasse oltre l'horror convenzionale. Traendo ispirazione da Poltergeist e Se7en, il regista fonde il terrore soprannaturale con una narrazione guidata dal detective e un dramma familiare emotivo. Ha dichiarato durante un’intervista:

"Volevo raccontare qualcosa che avesse qualcosa in più di una semplice narrazione di serie A, ma che includesse anche altri elementi sullo sfondo.

C'è una grande componente investigativa in tutto questo, che forse è un po' diversa da un film horror convenzionale che potresti guardare, pur avendo in gioco molti degli elementi tradizionali delle case infestate."

Il cast e la produzione

Il film vede come protagonisti, oltre a Jack Reynor: Laia Costa, May Calamawy (Moon Knight), Natalie Grace e Veronica Falcón (Ozark). La sceneggiatura e la regia sono di Lee Cronin; la produzione è affidata a James Wan, Jason Blum e John Keville.