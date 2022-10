Indice dei contenuti Chi è il creatore di Lies of P?

Da una brillante idea dello studio sud-coreano NeoWiz nasce Lies of P, un adattameto in chiave soulslike della fiaba di Pinocchio scritta da Collodi. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Prankster101, il game-director Choi Ji-Won ha trasmesso tutta la sua dedizione per questo gioco, e la sua volontà di non voler esaurire il tutto in un unico capitolo.

All’interno dell’intervista per il blog statunitense, il Game Director ha dichiarato:

Abbiamo speso molto tempo nella creazione del mondo di Lies of P, e non vogliamo sprecare tutto in un solo gioco. Stiamo pianificando un pacchetto di espansioni o DLC. Inoltre, visto che ci sono così tante storie e personaggi iconici legati al mondo di Pinocchio, stiamo considerando di trasformare Lies of P in una serie di videogiochi. Choi Ji-Won

Choi ha alle spalle 15 anni di esperienza nel settore dell’industria videoludica. Egli ha dichiarato di star vivendo il momento di maggior realizzazione della sua carriera con la sua opera, volendo garantire la miglior qualità possibile ai giocatori. Ciò che Choi vuole raggiungere con questo titolo poi è il riavvicinamento delle due community, coreana ed occidentale, per godere insieme di un titolo ambizioso nato proprio in Corea.

Lo studio NeoWiz ha annunciato l’uscita di Lies of P nel corso del 2023 su PlayStation5, Xbox Series X/S, PC e Game Pass. Il titolo sembrerebbe garantire una giocabilità molto alta, con circa 60 ore di gameplay all’orizzonte per completare il gioco al 100%.