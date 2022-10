Silent hill 2 remake è nelle ultime fasi di sviluppo

Indice dei contenuti Silent Hill 2 remake è in sviluppo dal 2019

Durante la Silent Hill Transmission del 19 ottobre, Konami ha annunciato con un teaser trailer il remake di

Silent Hill 2 in Unreal Engine 5, realizzato da Blooper Team. Sebbene durante l’evento non sia stata comunicata alcuna data di uscita, pare stando alle ultime news, che i fan non dovranno attendere molto.

Il presidente di Blooper Team, Piotr Babeno, ha rivelato durante il GPW Innovation Day che gli sviluppatori stanno lavorando al titolo da tre anni e che attualmente starebbero solo rifinendo alcuni aspetti di gioco. Babeno ha inoltre sottolineato che la data di uscita dipende da Konami e che presto la compagnia giapponese dovrebbe condividere delle informazioni a riguardo.

Sempre il responsabile di Blooper ha rivelato che il budget di Silent Hill 2 remake è interamente coperto da Konami e che il team di Cracovia oltre a ricevere già dei fondi per il completamento di alcuni aspetti fondamenti, in caso di successo del gioco, secondo il contratto, guadagnerà un extra dalle vendite.

Queste erano le dichiarazioni rilasciate dal presidente di Blooper Team. In attesa quindi di aggiornamenti e che Konami riveli la data di uscita di Silent Hill 2 remake, ricordiamo che il gioco sarà disponibile al lancio su Pc e Playstation 5, su quest’ultima in arrivo come esclusiva console temporale per i primi 12 mesi.