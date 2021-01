Loki – il trailer della nuova serie tv Marvel e gli easter eggs

Loki è la terza serie tv Marvel in arrivo su Disney+ il 21 Maggio, durante un 2021 pieno di contenuti per i Marvel Studios e per tutti i fans. La fase 4 sarà inaugurata da WandaVision il 15 Gennaio, seguita da The Falcon and The Winter Soldier il 19 Marzo: in attesa dello show con protagonista Il Dio degli Inganni, interpretato da Tom Hiddleston, ecco alcuni easter eggs e curiosità trovati nel trailer.

Il Tesseract e la TVA

Il trailer si apre con la scena tratta da Avengers – Endgame in cui Tony Stark, Steve Rogers e Scott Lang tornano nella linea temporale del 2012 per recuperare le Gemme della Mente, del Tempo e dello Spazio. Quest’ultima √® contenuta nel Tesseract, ma a causa di un imprevisto Loki riesce a rubare il cubo e fuggire in un altro universo.

Loki E Il Tesseract

Il Tesseract trasporta Loki nel deserto del Gobi, dove viene accolto dalle facce incuriosite di alcuni cittadini mongoli. Nel frame successivo, Loki viene fatto prigioniero della TVA – Time Variance Authority – una sorta di polizia del tempo che, attraverso cloni artificiali chiamati chronomonitor, controlla le timeline degli universi alternativi e, se necessario, le distrugge.

Tom Hiddleston E Owen Wilson

All’interno dell’ascensore della TVA, il Dio degli Inganni viene scortato dall’agente baffuto Mobius M. Mobius, figura di spicco nel tribunale del Tempo e interpretato da Owen Wilson. Impossibile non notare la somiglianza tra il personaggio di Mobius e Mark Gruenwald , fumettista e creatore della TVA. A Gruenwald si deve la creazione dei Marvel Handbook, una guida enciclopedica dettagliata sull’universo immaginario Marvel.

Tva

Il trailer prosegue con scene in cui Mobius mostra a Loki alcuni momenti da lui vissuti, tra cui uno riconducibile alla scena finale di The Avengers, la pellicola del 2012. Nonostante il personaggio presente alla TVA sia del 2012, gli vengono mostrati anche momenti della sua versione originale nell’altra linea temporale, come, per esempio, una scena del film Thor Ragnarok. Da quel che si pu√≤ dedurre, Loki √® ricercato e ritenuto pericoloso dalla TVA, quale sar√† la sua sorte?

Molto probabilmente Loki compie alcuni viaggi nel tempo durante il corso delle puntate. Infatti in un’altra scena in cui il protagonista abbraccia una donna misteriosa, si pu√≤ notare un particolare importante: alle loro spalle compare per pochi secondi un affresco con il numero romano LXXIX, ovvero 79, l‚Äôanno (d.C.) in cui si √® verificata l‚Äôeruzione del Vesuvio a Pompei.

Roxxon, New York post-apocalittica e Lady Loki

Roxxcart

A un certo punto, le sequenze mostrano il supermercato Roxxcart, di propriet√† della Roxxon Corporation. Nei fumetti la¬†Roxxon¬†Energy Corporation¬†√® una societ√† petrolifera ed energetica conosciuta per le numerose coalizioni con supercriminali, per i danni causati all’ecosistema e per esser stata la responsabile della morte di Howard e Maria Stark. Il nome della societ√† √® noto per le apparizioni in produzioni¬†MCU, tra cui la trilogia Iron Man e in alcune serie Marvel Television come Agents of S.H.I.E.L.D.,¬†Agent Carter,¬†Daredevil e¬†Iron Fist. Successivamente, una figura misteriosa e incappucciata √® intenta a scrutare i filmati di sorveglianza del supermercato della Roxxcart e potrebbe essere un nemico alla ricerca di Loki.

Lady Loki

Nell’ultimo minuto √® possibile notare un pianeta dai colori violacei simile a Vormir, il pianeta che contiene la Gemma dell’Anima, con una figura femminile di spalle che ricorda vagamente Natasha Romanoff/Vedova Nera. Le speranze sono state smontate dalle foto sul set di Sophia Di Martino, che presenta lo stesso taglio di capelli: infatti l’attrice potrebbe interpretare Lady Loki.

New York post-apocalittica

Subito dopo c’√® un piccolo frame su una New York post-apocalittica e rasa al suolo, con un dettaglio sullo sfondo: la Stark/Avengers Tower ormai distrutta. Secondo alcune teorie, il tutto potrebbe esser accaduto in una linea temporale in cui gli Avengers non sono riusciti a contrastare i Chitauri oppure √® semplicemente la conseguenza dalla pioggia di meteoriti visibile nella clip.

Leggende metropolitane – D.B. Cooper e Polybius

Il look di Loki negli ultimi secondi ricorda molto D.B. Cooper, un uomo che, secondo una leggenda metropolitana, il 24 novembre 1971 prese in ostaggio i passeggeri di un volo diretto a Seattle, chiedendo un riscatto di 200,000 dollari. Ricevuti i soldi l‚Äôuomo salt√≤ dall‚Äôaereo, ma di lui non ci fu pi√Ļ traccia, fatta eccezione per qualche banconota svolazzante. Loki agisce quasi allo stesso modo, solo che quando salta nel vuoto richiama Heimdall e provoca l’apertura del Bifrost, il portale tra i mondi.

Loki As D.b. Cooper

A chiusura del trailer, alla sinistra di Loki e dei guerrieri presenti si intravedere la cabina del¬†Polybius, un videogioco anche esso legato a una leggenda metropolitana: a quanto pare il gioco era in grado di causare amnesia e disturbi psichici ai propri giocatori. Secondo alcuni racconti, il Polybius fu distribuito tra Portland e l’Oregon nel 1981 ma, dopo un mese tutte le cabine scomparvero nel nulla.

Polybius

Oltre al Polybius, un dettaglio da non sottovalutare √® la spilletta con la scritta Vote Loki, chiaramente un omaggio all’omonima miniserie a fumetti del 2016 scritta da Christopher Hastings. Secondo le illustrazioni, il Dio asgardiano si candida come nuovo Presidente degli Stati Uniti.

La serie tv Loki √® diretta da Kate Herron¬†e scritta da¬†Michael Waldron. Inoltre, Tom Hiddleston √® accompagnato da un cast formato da¬†Sophia Di Martino,¬†Owen Wilson,¬†Gugu Mbatha-Raw,¬†Wunmi Mosaku,¬†Sasha Lane¬†e¬†Richard E. Grant. Non resta che aspettare il 21 Maggio 2021 per conoscere il destino del villain pi√Ļ amato di sempre!

