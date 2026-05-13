VisionQuest, arriva l’annuncio: ecco quando esce la serie Marvel

I Marvel Studios hanno annunciato la data di uscita ufficiale di VisionQuest, la serie televisiva dedicata a Visione, nonché il capitolo conclusivo della trilogia iniziata con WandaVision e proseguita con Agatha All Along.
VisionQuest: quello che sappiamo sulla serie con Paul Bettany
Protagonista della serie sarà Paul Bettany, che tornerà nei panni del Visione Bianco introdotto nel finale di WandaVision, dove aveva iniziato a recuperare i ricordi del Visione originale.
Visione Bianco il personaggio dovrà affrontare un nuovo percorso alla ricerca della propria identità e del proprio posto nel mondo, soprattutto considerando che secondo l'ultimo film di Doctor Strange, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Wanda è morta.
La serie, che debutterà su Disney+ il 14 ottobre 2026, approfondirà i temi legati alla memoria, all’umanità e alla coscienza artificiale, elementi che hanno sempre caratterizzato il personaggio all’interno del Marvel Cinematic Universe.
Alla guida del progetto ci sarà Terry Matalas (Star Trek: Picard), mentre tra il cast troviamo, oltre a Bettany, James Spader nel ruolo di Ultron, James D'Arcy come J.A.R.V.I.S., Emily Hampshire nei panni di E.D.I.T.H. e Orla Brady come F.R.I.D.A.Y.
Fonte: www.marvel.com