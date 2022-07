Loki stagione 2: il nuovo membro sarà Zaniac?

Loki, la serie tv Marvel che tratta degli episodi successivi all’ultimo film degli Avengers, Avengers End- Game, dove la variante di Loki fuggita con il tesseract, è alle prese con la realizzazione della seconda stagione. Ancora non sappiamo molto, ma un nuovo membro si è unito di recente al cast Rafael Casal (Bad education, The good lord bird).

E, benchè non sia stato annunciato ufficialmente quale ruolo egli interpreterà, già ci sono varie speculazioni da parte dei fan i quali pensano che l’attore vestirà i panni di Zaniac.

Le indiscrezioni riguardo tale personaggio, sono nate per una foto dal set recentemente leakata online, dove si vede Loki e Mobius sempre interpretati da Tom Hiddelston e Owen Wilson, che sembrano essere a Londra: il modo in cui egli è vestito ha fatto supporre ai fan che potrebbe proprio trattarsi di Zaniac.

Zaniac è una entità oscura mandata sulla terra 616 da Dormammu,( che abbiamo visto in Doctor Strange) in modo che questa possa impossessare un essere umano e fare le sue veci. Inizialmente l’entità impossessava un uomo, Tom Malvarne un misantropo che cominciava ad uccidere prostitute in Inghilterra, infatti poi conosciuto come Jack lo squartatore. Ai giorni nostri, la malvagia entità prenderà il possesso dell’attore Brad Wolfe.