Stranger Things: The Experience – Libera il tuo potere, arriva a Roma l’evento esclusivo

Indice dei contenuti Stranger Things sbarca a Roma con un evento esclusivo

Da qualche giorno sul sito Fever, il portale che raccoglie eventi e cose da fare e da vedere in diverse città italiane e straniere, è stata inserita una voce decisamente interessante riguardante l’universo di Stranger Things.

Infatti, presentato da Netflix e dallo stesso Fever, a Roma si terrà l’evento dal titolo: Stranger Things: The Experience – Libera il tuo potere!. Un’occasione da non perdere per tutti i fan romani e non solo, per immergersi a 360° in questo inquietante e affascinante mondo cineludico.

“Scopri il tuo potere con questa esperienza immersiva di Stranger Things tra personaggi popolari, luoghi iconici e mostri fighissimi!” questo l’annuncio presente sul sito in questione che introduce l’evento.

La pagina continua elencando i punti salienti che questa esperienza riserverà a tutti i suoi avventori:

Cammina attraverso set iconici che ti trasporteranno nel mondo di Hawkins

che ti trasporteranno nel mondo di Hawkins Incontra i tuoi personaggi preferiti e rivivi scene memorabili

e rivivi scene memorabili Scopri segreti nascosti e vivi un’avventura emozionante nei laboratori di Hawkins

Non manca poi una descrizione più dettagliata dell’esperienza che i fan potranno vivere a Roma:

Attenzione, nerd: la Porta del Sottosopra si sta aprendo! Hawkins Lab è tornato, e solo gli ospiti più coraggiosi sono invitati a scoprire i segreti nascosti tra le sue mura. Potrai scrivere la tua storia viaggiando da un luogo iconico all’altro, fra tanti momenti memorabili, dove potrai scattare foto uniche e vivere tantissime emozioni. Questo potrebbe implicare test, analisi o valutazioni psicologiche. Ma non preoccuparti, è tutto sicuro… Perfettamente sicuro…

C’è un però: infatti, questo evento imperdibile non ha ancora una data di inizio, ma tutto ciò che è possibile fare attraverso il sito Fever è iscriversi alla lista d’attesa, tramite la quale si verrà informati quando l’esperienza si attiverà ufficialmente e potrà essere prenotata da tutti i fan interessati.

E dunque, non resta che aspettare per poter partecipare all’esperienza della serie cult di Netflix che non smette di far parlare di sé dopo l’uscita della quarta stagione e della rivelazione a opera di Noah Schnapp, il quale sostiene che Will, il personaggio da lui interpretato è in realtà gay e innamorato del suo migliore amico Mike.