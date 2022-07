Call of Duty: Modern Warfare 2, la beta potrebbe essere rilasciata a settembre

Sebbene il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 è previsto per la fine di ottobre di quest’anno, molti pensavano che la versione beta sarebbe stata rilasciata ad agosto. Tuttavia, una recente notizia attendibile pubblicata da Ralph Valve ha speculato l’uscita della beta per metà settembre, ovvero oltre un mese prima del rilascio completo del gioco.

Ralph afferma che, secondo i dati pubblicati da Amazon, la beta di Modern Warfare 2 sarà disponibile prima su PlayStation 4 e PlayStation 5 e quasi una settimana dopo per Xbox Series X/S, Xbox One e PC (Battle.net e Steam).

Settimana 1 (solo su PlayStation): Accesso anticipato: dal 15 al 16 settembre (bonus preordine) Beta: dal 17 settembre al 19 settembre



Settimana 2 (tutte le piattaforme): Accesso anticipato: dal 22 al 23 settembre (bonus preordine) Beta: dal 24 settembre al 26 settembre



Al momento queste date non risultano confermate, ma secondo Ralph agosto sarà il mese in cui verranno annunciate ulteriori informazioni riguardo le modalità di gioco più tradizionali, oltre quella multiplayer.

Inoltre, è stato rivelato da un report del noto insider Tom Henderson che la modalità DMZ sarà disponibile da subito e che riceverà nuovi aggiornamenti in futuro. Da quanto ne sappiamo finora, DMZ è una modalità raid multiplayer con riferimenti allo sparatutto Escape from Tarkov, ma non sono ancora stati rilasciati ulteriori dettagli al riguardo. In molti avevano suggerito che tale modalità sarebbe stata una nuova esperienza free-to-play rilasciata nel 2023, notizia che è stata successivamente smentita da alcuni insiders.

Attualmente Call of Duty: Modern Warfare 2 punta ad essere rilasciato da Activision il 28 ottobre di quest’anno.