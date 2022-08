The Last of Us: ecco il primo video ufficiale della serie

HBO Max esce finalmente allo scoperto e mostra attraverso i suoi canali social il primo video teaser dell’attesa serie di The Last Of Us, adattamento dell’omonimo e popolare videogioco. Il video teaser non è dedicato solamente a The Last of Us, ma è una sorta di presentazione delle prossime interessanti uscite seriali che aspettano gli spettatori della piattaforma HBO. Oltre al sopra citato adattamento infatti, vengono mostrate nuove immagini di The Idol, Succession, The White Lotus e tanti altri prodotti prossimi all’uscita.

The Last of Us, The Idol, Succession, The White Lotus, The White House Plumbers, Industry, and so much more are coming soon to @hbomax.⁰



Now this is my kind of dream. pic.twitter.com/LDuJSiAFSv — HBO (@HBO) August 21, 2022

Nel breve video veniamo a conoscenza dei due protagonisti, Joel ed Ellie, interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey, ma anche di Bill, interpretato da Nick Offerman. Nel footage spunta anche il Cordyceps, il fungo parassita causa della comparsa dei Clicker. Seppur non appaiano nel video, il cast di The Last of Us è composto anche da Anna Torv nei panni di Tess, Storm Reid nei panni di Riley, Gabriel Luna nei panni di Tommy e Merle Dandridge nei panni della leader delle Lucciole Marlene.

The Last of Us, oltre ad avere un cast di egregio livello, è creata da Craig Mazin (Chernobyl), affiancato dal creatore dei videogiochi Neil Druckman, mentre il compositore delle musiche d’accompagnamento è lo stesso che ha curato quelle dei videogiochi, nonché il premio Oscar Gustavo Santaolalla (I segreti di Brokeback Mountain, Babel).

In The Last of Us, la popolazione del pianeta Terra è stata quasi completamente sterminata da un particolare fungo che rende chi ci viene a contatto un essere senza vita affamato di carne umana. In questo infernale scenario, Joel viene assunto per portare Ellie al sicuro.

La serie non ha ancora una data di uscita ben precisa, ma dovrebbe essere distribuita nei primi mesi del 2023.