Se parliamo di Margot Robbie immaginiamo che l’attrice, famosa per aver interpretato moltissimi ruoli sul grande schermo, non abbia bisogno di presentazioni. Negli ultimi tempi infatti sta conquistando sempre di più l’attenzione dei fan, e mentre aspettiamo di vederla nel nuovo film in arrivo su Barbie, non possiamo che ricordare il ruolo che le ha regalato più soddisfazioni in ambito cinecomic, nonché il ruolo di Harley Quinn, la non proprio comune fidanzata di Joker nel film The Suicide Squad, uno dei film più amati del DCU.

Proprio nei panni della bella Harley Quinn, Margot Robbie si è messa alla prova tirando fuori ironia, grinta, e non poco carisma, per rappresentare al meglio un personaggio che in poco tempo ha conquistato il pubblico. In tanti sono coloro che vorrebbero rivederla nei panni di Harley Quinn, ed in tanti si domandano se ciò potrà essere possibile, visto che nei prossimi progetti del DCU non sembra esserci alcuna traccia di una parte per lei.

Margot Robbie: le parole di James Gunn

Spesso gli eroi si nascondono dietro profili misteriosi, ed è così per un fan, il quale proprio mostrando un atto di genuino eroismo ha chiesto direttamente sul profilo Twitter del regista e produttore James Gunn se ci sarà possibilità che lui torni a lavorare con Margot Robbie, il quale ha risposto «Certamente». Prendendo per buona quest’affermazione di James Gunn, possiamo dedurre che nei piani futuri del regista potrebbe esserci la seria possibilità di un ritorno dell’Harley Quinn più amata di tutti i tempi.

In attesa di saperne di più, è doveroso ricordarvi che nel 2024 avremo la possibilità di vedere un’altra versione di Harley Quinn in Joker: Folie à Deux, stavolta interpretata da Lady Gaga. Sarà interessante a questo punto vedere come verrà caratterizzata stavolta, in quanto la stessa Margot Robbie sembrava essere fiduciosa riguardo la nuova interpretazione di Harley Quinn.