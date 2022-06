Mario+Rabbids: Sparks of Hope, il titolo si mostra in un nuovo trailer gameplay

Nella giornata di oggi si è svolto l’evento online Nintendo Direct Mini, un appuntamento periodico con cui la grande N aggiorna i giocatori di tutto il globo presentando novità, trailer ed aggiornamenti sui titoli più attesi per la famiglia di Nintendo Switch.

Protagonista di oggi è Mario+Rabbids: Sparks of Hope, avventura strategica a turni e sequel diretto del precedente capitolo Kingdom Battle. Una galattica minaccia invade il mondo di gioco. Esseri oscuri e sconosciuti vogliono impadronirsi dei poteri degli Sparks, misteriose creature simili agli Sfavillotti incontrati nei titoli precedenti della saga di Super Mario.

Nel trailer di oggi ci sono state rivelate informazioni aggiuntive sulla meccanica di gioco,tra le quali la possibilità di muoversi liberamente nel campo di azione di ognuno dei nostri personaggi, i loro attacchi e strategie adottabili per sconfiggere la minaccia aliena. Scivolate, colpi di arma da fuoco e lancio di bob-ombe saranno indispensabili per ripulire il Campo da gioco e progredire nella storia.

Fa il suo ingresso trionfale il Re di tutti i Koopa, Bowser, che si unirà al team dell’idraulico baffone e dei Rabbids per contrastare i piani degli alieni. Mario+Rabbids: Sparks of Hope uscità il 20 ottobre per ogni console facente parte della famiglia Nintendo Switch.