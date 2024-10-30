Marvel Snap: Anti-Venom ti curerà!

Come già annunciato nell'articolo sul pass del mese di Ottobre: martedì 29 Ottobre alle ore 21, orario fisso, uscirà la nuova e ultima carta di questo pass su Marvel Snap! E' arrivato l'anti eroe che cercherà di curare gli eroi dell'universo di Snap da quelle che lui considera le loro malattie! Bisogna solo vedere quanto gli altri siano d’accordo!

Speriamo che non crei troppi danni! Comunque dopo questa piccola introduzione andiamo ad analizzare carta e personaggio!

Marvel Snap: Anti-Venom

Anti-Venom (costo 4; potenza 7) = Alla Scoperta: imposta il costo e la potenza della carta in cima al tuo mazzo a 0.

Premessa che questa carta ancora prima della sua uscita è stata già modificata da potenza 6 a potenza 7 però non so quanto possa inficiare sulla giocabilità della carta. Poi per il resto l'effetto è interessante dato che già potrebbe farti finalmente tornare utile Howard il Papero! Allora: è una carta alla scoperta che imposta la forza e costo di una carta a 0, in sintesi bisognerà puntare tutto sull'effetto di quella stessa carta, bisognerà vedere se carte come Red Hulk si potenzierà lo stesso perché in quel caso potremmo avere una 0-8 in mano a turno 6.

Interessante....bravo Marvel Snap!!

Ma chi è Anti-Venom?

Anti-Venom è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics creato nel 2008. Appare per la prima volta sulle pagine di Spider-Man durante la saga Nuovi modi per morire.

Quando Eddie Brock si ammalò gravemente di cancro decise di liberarsi del costume alieno con cui formava Venom e di venderlo al miglior offerente; in seguito, grazie al tocco del filantropo Martin Li (il supercriminale Mister Negativo), venne guarito dalla sua malattia: quando poi il costume alieno tentò di entrare nuovamente in simbiosi con lui, la sua pelle si ricoprì di una sostanza bianca composta di anticorpi ibridi umani/alieni trasformandolo nell'Anti-Venom, il cui unico scopo è liberare il mondo da Venom e dal cancro.

Successivamente, nel tentativo di guarire Spiderman dalle radiazioni immesse nel suo corpo dal ragno che gli conferì i poteri, gli sottrasse una parte di essi e da quel momento, quando i due si avvicinano troppo, l'Uomo Ragno perde le sue capacità.

Poteri e abilità

L'Anti-Venom possiede tutti i poteri di Venom e nessuna delle sue debolezze; inoltre può curare le persone dalle radiazioni, dal cancro e da altre malattie (e rilevare questo tipo di impurità). Il suo tocco è letale per i simbionti. Può sollevare 110 tonnellate e può aumentare le sue dimensioni a un margine illimitato incrementando conseguentemente la propria forza fisica, potendo combattere ad armi pari contro qualsiasi nemico.

È molto resistente e relativamente immune anche al calore e alle onde soniche. Può produrre organicamente (senza limiti quantitativi, ma sacrificando parte della propria massa) una ragnatela simile a quella di Spider-Man e, come lui, è in grado di arrampicarsi e correre sui muri. Similmente a Venom può creare tentacoli dal corpo per afferrare il nemico ed è più agile, veloce e ha dei riflessi molto superiori a quelli umani. Possiede un fattore rigenerante estremamente rapido.

Può inoltre cambiare quasi istantaneamente forma da Anti-Venom a Eddie Brock e può mascherarsi rendendosi identico a chiunque abbia già incontrato. È immune al senso di ragno dell'Uomo Ragno e possiede questo potere e può mutare i propri arti in armi come Carnage (lo si vede generare lame e scudi). Dopo avere assorbito parte delle radiazioni dell'Uomo Ragno, i poteri di quest'ultimo si annullano quando si trova nelle vicinanze dell'Anti-Venom. Può usare parte della propria massa per dirigere i movimenti di un cadavere dall'interno e può aderire alle superfici.

L'Anti-Venom diventa maggiormente vulnerabile dopo avere curato una grande quantità di individui o dopo avere sacrificato grandi quantità della sua massa (ciò stava permettendo a Venom di distruggerlo). È inoltre estremamente vulnerabile ad un veleno utilizzato da Norman Osborn, prodotto unendo le sostanze tossiche di Freak e i poteri oscuri di Mr. Negativo. Questi ultimi in particolare annullano la capacità di rigenerazione del simbionte finché sono a contatto con esso (permettendo quindi al veleno di Freak di distruggerlo).