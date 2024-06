Marvel Snap: alla velocità di Makkari!

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Giugno: questa sera, martedì 18 alle ore 21, nuovo orario fisso, uscirà la nuova carta su Marvel Snap! Avete presente il classico eroe della DC Flash? Ecco la nostra Makkari è la controparte dell'universo Marvel. Esistono pochi esseri veloci come lei! Anche lei come gli altri Eterni nell'antichità è stata riconosciuta come una divinità: ovvero nell'antica Roma era Mercurio: dio dei viaggi e dei trasporti.

E ora alla velocità della luce andiamo ad analizzarne la carta:

Marvel Snap: Makkari

Descrizione:

Makkari (costo: 3; potenza: 4) = Dopo il turno, entra in campo dalla tua mano in una posizione casuale. (se possibile).

Allora so che non centra niente ma questa è una delle poche carte base di Marvel Snap di cui apprezzo l'immagine, è fatta molto bene. Poi è veramente forte a mio parere perché rimane praticamente una carta di costo 3 gratis, entrando in automatico a fine turno in una posizione casuale. Quindi può essere un qualsiasi aiuto per un qualsiasi mazzo. Da un Silver Surfer a un Bounce o addirittura a un Junk! Per il resto non c'è molto da dire, Marvel Snap con questo pass e queste uscite è riuscito ad alzare abbastanza l'asticella creando carte molto forti ma anche abbastanza bilanciate!

Ma chi è Makkari?

Makkari è uno degli Eterni (una specie di umanoidi immortali creati dai Celestiali per proteggere e guidare l'umanità) e viene creato da Tiamut, il Celestiale Dormiente, che desidera avere fra le file degli Eterni un esemplare con il dono della velocità. Makkari viene conosciuto con molti nomi, nel corso dei millenni. Nell'Antico Egitto insegna la scrittura agli umani, che lo chiamano Toth. Nell'Antica Roma viene riconosciuto come Mercurio, dio dei viaggi e dei trasporti.

Per tutti questi anni Makkari rimane fedele al suo leader, Zuras, è amica di Ikaris, Ajak e Thena e si contrappone ai tentativi di ribellione di Eterni come Druig o Gilgamesh; ha anche spesso relazioni sentimentali con Sersi, anche se i due si lasciano e si riappacificano molto frequentemente.

Poteri e abilità

Makkari possiede le abilità di tutti gli Eterni: ha la capacità di manipolare la materia e l'energia, è dotato di forza e resistenza molto superiori a quelle di un normale essere umano, ha campo di forza a contatto con la pelle che si attiva per proteggerlo, ha una capacità di guarigione rapidissima, può respirare sott'acqua, può levitare, può esercitare limitata telepatia e non invecchia. Qualora venisse ucciso, inoltre, il suo corpo verrebbe ricreato, adulto e con i ricordi intatti, nella Camera di attivazione situata ad Olympia.

Makkari possiede inoltre abilità che gli altri Eterni non hanno. Può correre, muoversi e pensare a una velocità prossima a quella della luce: quando lo fa, infatti, i colori davanti a lui tendono al rosso, dietro di lui tendono al blu (questi due colori sono alle due estremità opposte dello spettro visibile). Può inoltre comunicare con i Celestiali: dopo aver avuto questo dono, Makkari è stato anche in grado di riportare in vita un morto imponendo le mani e dicendo: «Guarisci», segno dei poteri divini che Tiamut ha voluto donargli.