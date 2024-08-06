Pecker, recensione: carino ma da rivedere

Pecker è un titolo platform in 3D sviluppato da Fonteinsoft UG e pubblicato da Bold Head Interactive. È disponibile su Steam in accesso anticipato a partire dal 6 maggio di quest'anno. Il gioco offre meccaniche uniche e un'esplorazione affascinante di un mondo colorato, ricco di puzzle e nemici.

Il gioco inizia in un nido in cima a un albero, dove ci troviamo all'interno di un uovo che rotola lungo uno scivolo fino a terra. Una volta atterrati, l'uovo si schiude, rivelando un grazioso uccellino di nome Pecker.

Il titolo è suddiviso in 12 missioni, durante le quali guideremo Pecker alla scoperta di questo nuovo mondo. La storia, pur semplice, serve principalmente come introduzione ai veri elementi chiave del gioco: il gameplay e il design.

Il Gameplay di Pecker

Pecker offre meccaniche di movimento interessanti che incentivano il giocatore a proseguire nell'avventura. La più rilevante è sicuramente la scalata: sulle superfici legnose, Pecker può aggrapparsi con il suo lungo becco, per poi lanciarsi con un grande balzo nella direzione scelta.

Questa meccanica aggiunge dinamismo al gameplay e stimola l'esplorazione. Tuttavia, per quanto interessante, l'ho trovata a tratti macchinosa e poco intuitiva; consiglio agli sviluppatori di rivederla per renderla più fluida.

Anche la corsa è fondamentale, sviluppata per essere molto veloce, conferendo al gameplay un ritmo dinamico e fresco.

L'Esplorazione

L'esplorazione in Pecker è uno degli aspetti più affascinanti e coinvolgenti del gioco, stimolata dalle interessanti meccaniche di gameplay e dal suo colorato mondo di gioco. Questa caratteristica peculiare del titolo è arricchita da numerosi puzzle che si integrano bene con l'ambiente circostante.

Gli enigmi sono ben posizionati e variano in complessità, richiedendo spesso l'osservazione attenta dell'ambiente e l'uso creativo delle abilità di Pecker. Risolvere questi puzzle non solo permette di avanzare nella storia, ma spesso svela aree nascoste e ricompense speciali.

L'esplorazione è incentivata dalla componente collezionistica del gioco. Sarà infatti possibile collezionare monete d'argento, monete d'oro, e le lettere che compongono la scritta Pecker per completare al 100% ogni livello di gioco.

I Combattimenti

Altro tasto dolente di Pecker sono i combattimenti, privi di ogni sfida e soddisfazione. I nemici, per lo più cinghiali, vengono facilmente sconfitti premendo un unico tasto e non emettono alcun tipo di suono al loro abbattimento.

Essendo un titolo platform, penso sia importante porre un minimo di attenzione a questa caratteristica.

Il Design

Fin dall'inizio, il mondo di Pecker si presenta come un luogo ricco di meraviglie naturali e misteri da scoprire. Il design dei livelli è ben curato, offrendo ambientazioni variegate e scenari mozzafiato che stimolano la curiosità del giocatore.

La grafica vibrante rende ogni ambiente unico e invita i giocatori a esplorare ogni angolo alla ricerca di segreti nascosti e risorse utili.

Il mondo di gioco è interattivo e dinamico. Gli oggetti e gli elementi del paesaggio possono essere manipolati per svelare passaggi segreti o creare percorsi nuovi. Questa interattività rende l'esplorazione ancora più immersiva, dando la sensazione che ogni azione abbia un impatto concreto sull'ambiente di gioco.

All'interno del mondo di gioco ci imbatteremo in vari personaggi, ciascuno con la propria storia e personalità. I dialoghi sono semplici, adatti allo stile colorato ma minimalista del titolo.

Pecker adotta uno stile artistico vibrante e colorato che si adatta perfettamente al tono leggero ed avventuroso del gioco. Vengono utilizzate palette di colori ricche e vivaci che rendono ogni scena visivamente accattivante.

Le animazioni dei personaggi e degli oggetti sono fluide e naturali, contribuendo a rendere il mondo di Pecker dinamico e vivace.

Pecker, il protagonista, è animato con cura, mostrando movimenti realistici e reazioni espressive che aggiungono personalità al personaggio. Anche le interazioni con l'ambiente, come il movimento delle foglie o l'acqua che scorre, sono realizzate in modo convincente.

Musiche

La colonna sonora di Pecker gioca un ruolo fondamentale nel creare un'atmosfera avvincente e immersiva. Ogni ambiente ha un tema musicale unico che si adatta perfettamente all'umore e alle caratteristiche dell'area esplorata.

Sugli effetti sonori c'è bisogno di un'attenzione in più. Sebbene alcuni ne siano attrezzati, come vasi o scatole, questi mancano completamente ai nemici, componente che fa sentire molto la propria mancanza.