Tragala, Recensione: un’avventura grafica immersiva e provocatoria

Tragala è un'avventura grafica in cui interpreteremo Kurt, un giovane irrequieto che cerca di fuggire dalla casa del sistema governata dal junjuma, una macchina che controlla la struttura e che fa parte di un mostro ben più grande di nome Tragala. Il titolo ha un solo sviluppatore, Victor Atobas, e pubblicato da Zoozobra Studios. Sarà disponibile su Steam a partire dal 3 settembre di quest'anno.

Introduzione

Tragala è un titolo che cattura immediatamente l'attenzione per la sua trama unica e avvincente. In questa avventura grafica, i giocatori vestono i panni di Kurt, un giovane irrequieto determinato a sfuggire alle grinfie della "casa del sistema". Questo luogo oscuro è governato dal junjuma, una macchina di controllo e colpa che incarna un mostro sistematico e terrificante noto come Tragala.

Il gioco non è solo un viaggio fisico, ma anche una profonda esplorazione delle dinamiche di potere e della lotta per la libertà individuale. Con una grafica accattivante e una narrazione coinvolgente, Tragala promette di offrire un'esperienza di gioco intensa e memorabile.

Il Gameplay di Tragala

Tragala offre un'esperienza punta e clicca senza troppe novità dal punto di vista del gameplay. I giocatori esploreranno vari ambienti ricchi di dettagli, risolvendo enigmi complessi e interagendo con personaggi enigmatici che offrono indizi cruciali per avanzare nella storia. Il sistema di controllo è intuitivo e accessibile, permettendo ai giocatori di concentrarsi sulla narrazione e sull'atmosfera del gioco. Con una serie di sfide logiche e momenti di tensione, Tragala mantiene costantemente alta l'attenzione, rendendo ogni sessione di gioco avvincente e gratificante.

Sarà dunque importante conversare con tutti gli accattivanti NPC presenti nella mappa, che ci daranno importanti informazioni su come proseguire nella storia. Anche l'esplorazione sarà essenziale, in quanto ci troveremo davanti a vari oggetti che ci consentiranno di aprire porte o oltrepassare passaggi all'apparenza invalicabili. Questi oggetti sono alle volte combinabili, per sviluppare importanti artefatti che sbloccheranno gli enigmi.

I Puzzle

Uno degli aspetti più affascinanti del gameplay è la varietà degli enigmi proposti, che spaziano da puzzle logici a prove di abilità, mantenendo costantemente alto l'interesse del giocatore. Inoltre, l'interfaccia del gioco è stata progettata per essere user-friendly, rendendo facile l'interazione con gli oggetti e i personaggi del mondo di Tragala. Alcuni NPC ci chiederanno specifici oggetti per rivelarci informazioni utili per il proseguimento della storia, e trovare questi oggetti non sarà sempre semplice.

Esplorazione

L'esplorazione è molto importante per ottenere oggetti ed informazioni. Inoltre, Kurt può muoversi liberamente all'interno della casa del sistema, scoprendo segreti nascosti e collezionabili che svelano retroscena interessanti sulla lore del gioco. Questo incentivo alla scoperta e all'esplorazione contribuisce a rendere l'esperienza di gioco ancora più immersiva. La casa del sistema ha un design estremamente accattivante che stimola l'interesse del giocatore.

Design

Il design di Tragala è a mio avviso l'aspetto più affascinante del titolo, riuscendo a catturare l'attenzione del giocatore fin dal primo istante. L'estetica del gioco è caratterizzata da un mix di atmosfere gotiche e distopiche, che si fondono perfettamente per creare un mondo inquietante e affascinante. Ogni ambiente è ricco di dettagli, con un'attenzione meticolosa alle texture e alle luci che conferiscono profondità e realismo agli scenari. Ciò che risulta più accattivante è però lo stile estremamente atipico dei personaggi, i quali sono soliti indossare vestiti strappati, ma con accessori che hanno poco a che vedere con questo look trasandato, come occhiali a forma di cuore o cappelli con la bandiera americana.

La casa del sistema, il luogo principale del gioco, è un labirinto di stanze e corridoi che evocano un senso di oppressione e claustrofobia. Gli arredi, spesso deteriorati e coperti di polvere, raccontano storie di un passato oscuro e misterioso. Le tonalità cromatiche predominanti sono scure, con sfumature di grigio, marrone e nero che accentuano l'atmosfera cupa del gioco. Ma ciò offre un dualismo molto provocatorio con stanze viola, bagni colorati, e alle volte cuori appiccicati sulle pareti.

Colonna sonora

Gli effetti sonori e la colonna sonora sono elementi essenziali del design, contribuendo a immergere il giocatore nell'atmosfera di Tragala. I suoni ambientali, come il cigolio delle porte o il sibilo dei macchinari, aumentano la tensione, mentre la musica, composta da melodie inquietanti e suggestive, sottolinea i momenti cruciali della narrazione.

Umorismo

L'umorismo in Tragala è una componente sorprendente e ben dosata che arricchisce ulteriormente l'esperienza di gioco. In un contesto così oscuro e oppressivo, le note umoristiche offrono un contrasto rinfrescante, riuscendo a bilanciare la tensione senza sminuire la gravità della trama.

Questo umorismo si palesa già nei primi istanti di gioco, dove scopriremo che il nome del protagonista è Kurt Nosocobain, un chiaro omaggio al leggendario cantante scomparso. La sua capacità di mantenere uno spirito leggero nonostante le circostanze avverse rende il personaggio più umano e accessibile, permettendo ai giocatori di identificarsi con lui e di trovare momenti di sollievo emotivo.

I personaggi secondari, ciascuno con la propria personalità peculiare, contribuiscono anche all'umorismo del gioco. Alcuni di loro presentano tratti eccentrici o dialoghi stravaganti che aggiungono un tocco di leggerezza e imprevedibilità. Ad esempio, un personaggio potrebbe avere un'ossessione bizzarra o una visione del mondo esageratamente pessimista che, nel contesto delle loro interazioni con Kurt, genera situazioni comiche.