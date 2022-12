Marvel snap: come vincere ogni partita (o quasi)

Il nuovo gioco mobile targato Marvel, Marvel Snap, è stato un successo istantaneo: la struttura rapida ed intuitiva dell’app ha portato tantissimi fan del Marvel Cinematic Universe (e non solo) ad avvicinarsi al gioco, senza più lasciarlo andare.

Attenzione però a dire che Marvel Snap sia un gioco facile, cosa assolutamente non vera visto che le probabilità di vittoria dipendono al 90% da noi e dal nostro modo di giocare. La strategia è alla base del nostro successo e avere un mazzo studiato in ogni suo minimo particolare può regalarci chance di vittoria decisamente più alte. Certo, c’è anche il fattore fortuna, determinato soprattutto dalla casualità dei campi di gioco, ma anche a quello ci si può in parte preparare.

In considerazione di questo, vi mostriamo i due mazzi (attualmente) più efficaci da utilizzare su Marvel Snap, adattabili a più situazioni ed avversari, spiegandovi come e quando giocare determinate carte.

Marvel snap

Il miglior mazzo “Control” di Marvel Snap

Lo scopo di questo mazzo è quello di, per l’appunto, controllare il vostro avversario, indirizzandolo con il vostro volere verso dove più vi è comodo, annullando la sua strategia a favore della vostra. Ci sono diverse versioni di questo mazzo, ma questa secondo noi è attualmente la migliore su Marvel Snap:

Agent 13; Angela; Daredevil; Scarlet Witch; Sentinel; Juggernaut; Moongirl; White Queen; Devil Dino; Professor X; Hobgoblin; Leader.

Daredevil su Marvel Snap

La strategia di questo mazzo è tutta incentrata su Daredevil, il quale ha l’abilità al quinto turno di poter guardare le mosse avversarie ancor prima di fare le nostre. Questo chiaramente spiega anche perché nel mazzo siano presenti ben 3 carte di costo 5 (Devil Dino; Professor X; Hobgoblin): il quinto turno è la chiave per vincere l’incontro.

Devil Dino, una delle carte più famose del gioco per il suo +2 per ogni carta che si ha in mano, è supportato da carte di costo più basso come Agent 13, Sentinel, Moon Girl e White Queen per cercare di avere la propria mano con quante più carte possibili, in vista del suo potenziamento.

Professor X, giocato al quinto turno con l’abilità di Daredevil, può bloccare un campo e farvelo vincere automaticamente visto che, come dicevamo, al quinto turno noi vediamo in anticipo le mosse dell’avversario. Hobgoblin invece, che va a posizionarsi nel campo avversario con un -8, può significare completare un campo avversario o occupare comunque una postazione sicura grazie allo stesso Daredevil.

Ultimo, ma non meno importante, è Leader, carta di costo 6 che copierà nel vostro lato di campo tutte le carte giocate dall’avversario durante il turno. Se il quinto turno, con le possibilità analizzate precedentemente è andato bene, Leader potrebbe garantirvi la vittoria al sesto turno, riflettendo ciò che l’avversario fa, impedendogli al 90% delle volte di potervi recuperare.

Il miglior mazzo “Infinaut” di Marvel Snap

Questo mazzo di Marvel Snap è la perfetta combinazione di forza bruta ed intelligenza, un mazzo volto a superare il vostro avversario in forza grazie al più che centrale Infinaut, da cui prende nome il mazzo. Anche di questo mazzo ci sono diverse versioni su Marvel Snap, ma questa è quella che secondo noi vi può dare le più alte chance di vittoria:

Sunspot; Okoye; Armor; Storm; Killmonger; Jubilee; Enchantress; Captain Marvel; Odin; America Chavez; Hulk; Infinaut.

Infinaut su Marvel Snap

Infinaut, per chi non la conoscesse, è la carte con la forza (al momento) più alta di tutto Marvel Snap, ben 20. La controindicazione della carta è che può essere giocata solo se nel turno precedente non avete giocato nulla, ma questo mazzo è fatto proprio per “aggirare” questo effetto. Questo mazzo, estremamente versatile e con cui vi potete sbizzarrire a creare combinazioni tutte vostre, ha due principali strategia da poter portare a termine in base a ciò che avete in mano:

la prima si basa sul giocare in combo e il prima possibile la coppia Sunspot e Armor, con il primo che accumulerà l’energia dei turni dove deciderete di non giocare ed il secondo che lo proteggerà, evitando che il vostro avversario possa distruggerlo. Dopo svariati turni passati senza giocare, il vostro Sunspot avrà raggiunto una forza incredibile, ed è proprio ora che giocherete il vostro Infinaut. Vi troverete così due campi, quello di Sunspot e quello di Infinaut, con una forza difficilmente superabile dal vostro avversario.

La seconda principale strategia del mazzo è quella di giocare al terzo turno Storm, carta che cambierà l’effetto del campo dove è giocata in “il prossimo turno è l’ultimo in cui si può giocare in questo campo”. Una volta fatto ciò, al quarto turno giocate (nello stesso campo) Jubilee, che prenderà una carta casuale dal vostro mazzo e la evocherà.

A questo punto, Storm avrà “chiuso” la possibilità di giocare in quel campo e voi, se siete stati abbastanza furbi e fortunati, avrete la carta evocata da Jubilee, spesso con una forza notevole, che vi avrà garantito quel campo. A questo punto non resta che passare ed aspettare il sesto turno, dove magari potrete giocare Infinaut e vincere due campi su tre.

Questo ovviamente senza considerare le altre fortissime carte presenti in questo mazzo, come il sempre presente Devil Dino o Captain Marvel, che vi possono aiutare nel momento in cui la fortuna non sia dalla vostra parte.

Voi invece che mazzo giocherete su Marvel Snap per portare la Dea bendata dalla vostra parte?