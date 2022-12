Videogiochi di natale: ecco la nostra top 5!

Con l’arrivo di dicembre diventiamo tutti più buoni e, per entrare a pieno in questo clima di serenità, noi di Hynerd.it abbiamo preparato una lista di cinque videogiochi ambientati durante il periodo di Natale.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è uno dei videogiochi di natale targato Marvel più in voga degli ultimi tempi, insieme al suo prequel Marvel’s Spider-Man. Il titolo è stato sviluppato da Insomniac Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment.

Miles Morales dovrà difendere sia il suo quartiere che la restante New York City da una guerra tra bande che coinvolge sia la corporazione energetica Roxxon, che un esercito tecnologicamente avanzato noto come Underground, guidato da un individuo chiamato il Tinkerer. Le vicende saranno interamente svolte nella settimana di Natale, con una missione in particolare che vedrà Miles festeggiare a cena insieme a sua madre Rio e ai suoi amici Ganke Lee e Phin Mason.

Un gioco stand-alone di Spider-man che è entrato facilmente nell’immaginario collettivo come uno dei videogiochi di Natale più belli di sempre.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

The Escapists 2 – Santa’s Shakedown

The Escapists 2 è un gioco di ruolo strategico sviluppato da Moldy Toof Studios e pubblicato da Team17 in cui i giocatori dovranno passare il loro tempo in prigione e cercare una via di fuga. Il DLC Santa’s Shakedown è un contenuto gratuito già presente nel titolo che include una prigione interamente a tema natalizio, perfetta da provare sia da soli che in compagnia con le modalità multigiocatore, versus o cooperativa fino a quattro giocatori. Tramite questo DLC è diventato uno dei videogiochi di Natale. più ricercato.

The Escapist 2 è disponibile per PC, macOS, Linux, iOS, Android, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Animal Crossing: New Horizons – Giorno dei Giocattoli

Tra i vari videogiochi di Natale, va sicuramente ricordato Animal Crossing: New Horizon; il cult di simulazione di vita sviluppato e pubblicato da Nintendo nel 2020. L’evento Giorno dei Giocattoli, che può essere ricondotto al Natale, è infatti apparso in tutti i giochi della serie eccetto per Wild World.

Durante il periodo invernale sarà possibile acquistare nuovi vestiti nel negozio delle sorelle Ago e Filo, insieme a giocattoli e altri articoli a tema nella Bottega di Nook. A partire dal 24 dicembre sarà infatti possibile imbattersi in Jingle: una renna che ha preso le veci di Babbo Natale. Lui chiederà al giocatore di creargli tre pezzi di carta da regalo dopo avergli consegnato uno schema per crearla. Alla loro realizzazione, Jingle darà al giocatore un Set di Calze Jingle e una borsa magica.

Con quest’ultima il giocatore, nei panni di Babbo Natale, dovrà così distribuire dei regali ai propri abitati fino alle 5:00 del mattino. Il giocatore potrà anche scambiare regali con gli oggetti natalizi disponibili nella Bottega di Nook dopo che l’attività è stata completata. Se il giocatore deciderà di appendere le calze al muro della propria casa, il giorno dopo potrà troverà un regalo al loro interno: la foto incorniciata di Jingle. Questo evento è stato particolarmente apprezzato dalla community di Nintendo, rendendo così Animal Crossing uno dei videogiochi di Natale più amati di sempre.

Animal Crossing: New Horizons è disponibile per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite.

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami è il remake del primo Yakuza sviluppato e pubblicato per la prima volta da SEGA nel lontano 2006 su PlayStation 2. Il gioco è ambientato nel quartiere immaginario di Kamurocho, progettato per assomigliare al vero quartiere di Kabukicho a Shinjuku, in Giappone. Gli eventi avranno inizio nel 1995, ovvero sette anni dopo gli avvenimenti di Yakuza 0.

Sebbene può essere considerata come un’intera saga di videogiochi di Natale, in Kiwami il giocatore riesce a pieno a entrare nel vivo della festività. Sarà infatti impossibile non notare la cura per i dettagli impiegata dagli sviluppatori che, oltre ad aggiungere moltissime decorazioni natalizie nel quartiere, hanno fatto in modo che molti dei negozi avessero come sottofondo musiche a tema.

Yakuza Kiwami è disponibile per PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One e PC

Sam & Max: Oltre il Tempo e lo Spazio – Ice Station Santa

Tra i vari videogiochi di Natale, citiamo anche Sam & Max: Oltre il Tempo e lo Spazio con la versione rimasterizzata della seconda serie di avventure grafiche a episodi sviluppata dalla Telltale Games sui personaggi Sam (il cane) e Max (il coniglio). Il primo episodio, Ice Station Santa, vedrà i nostri protagonisti recarsi al Polo Nord per poter discutere con Santa Claus riguardo alcune questioni che li affliggono. Al loro arrivo incontreranno nuovamente i Soda Popper, un trio di ex bambini star già presenti nella Season One, che li informano di una strana sparatoria nel laboratorio di Santa. Sam e Max dovranno quindi fermare quest’ultimo prima che dia ai bambini un brutto giocattolo.

Sam & Max: Oltre il Tempo e lo Spazio è il gioco di natale perfetto per tutta la famiglia ed è disponibile per PC, macOS, iOS, Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4.