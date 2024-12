Marvel Snap assieme a Rivals a Dicembre!

Marvel Snap e Marvel Rivals si uniscono e collaborano per la nuova stagione del primo! Il secondo invece finalmente verrà rilasciato il 6 Dicembre 2024!E come ogni mese tratteremo la nuova season. Dopo aver assistito alla guerra tra Asgard e i suoi nemici, questo mese saremo preda della figlia di Galactus ovvero Galacta! La 31° stagione del nostro gioco preferito inizierà martedì 3° Dicembre e finirà martedì 7 Gennaio 2025, con un pool questa volta di ben 7 carte! Di cui una verrà rilasciata per la prima volta sia come premio per la modalità High Voltage sia come ultima carta della stagione il 4 Gennaio!

Eccovi qui nomi e date delle nuovissime uscite su Marvel Snap:

Galacta acquistabile attraverso il pass.

Luna Snow in uscita in primo giorno.

Peni Parker in arrivo il 10 Dicembre.

Doom 2099 si unirà il 17 Dicembre.

Bruce Banner con noi dal 24 Dicembre.

Lasher ottenibile nella modalità HIgh Voltage dal 28 Dicembre ma anche come ultima carta il 7 Gennaio.

Rocket e Groot infine il 31 Dicembre.

Marvel Snap: Galacta!

Descrizione:

Galacta (costo 4, potenza 6) = A ogni turno, la prima carta che giochi in un'altra posizione rivela +3 Potere.

Effetto vanilla interessante ma questa volta mi sento di dire non così eclatante, certo aiuterebbe molto alcuni tipi di archetipi di mazzi come ad esempio il ben conosciuto nell'ultimo mese Surtur o un mazzo Gorr, o addirittura un Silver Surfer con Zabu in combo che la rende una 3/6 e che andrebbe a potenziare carte come Brood o Sebastian Shaw. Vediamo come verrà impiegata per entrare nel meta attuale!

Ma chi è Galacta?

Galacta è la figlia separata del Divoratore di Mondi, Galactus, che ha vissuto sulla Terra come adolescente umana sotto lo pseudonimo di Gali. Come suo padre, possiede una fame cosmica che può essere soddisfatta solo attraverso il consumo di mondi interi, ma a differenza di suo padre, desidera solo vivere una vita pacifica e normale, e quindi ha tentato di controllare la sua fame insaziabile.

Segue una dieta rigorosa, consumando solo la biomassa di forme di vita aliene che minacciano la Terra, in modo da poter proteggere contemporaneamente il suo mondo e (temporaneamente, a malapena) placare la sua fame. Di recente la Fame Cosmica di Galacta è peggiorata molto a causa della presenza di un parassita energetico endosimbiotico all'interno della sua forma di vita Cosmica di Potere, che ha soprannominato "Tenia Cosmica". In seguito avrebbe scoperto, con sua grande sorpresa e orrore, che l'essere non era un parassita, ma piuttosto il suo bambino non ancora nato.

Poteri e abilità

Posside caratteristiche fisiche sovrumane, incorporeità, intangibilità, invisibilità, immortalità (almeno tipi 1 e 4), manipolazione dell'energia cosmica, deformazione della realtà, manipolazione spaziale, manipolazione del tempo, manipolazione della mente, manipolazione empatica, manipolazione della memoria, volo, telepatia, telecinesi, teletrasporto, creazione di portali, manipolazione fisica, creazione di buchi neri, mutaforma, cambiamento di dimensione, assorbimento, guarigione, manipolazione della materia, manipolazione quantistica, consapevolezza cosmica, ecc.

Potenza di attacco almeno livello Multi-Sistema Solare (molto più potente di qualsiasi Araldo di suo padre, come Silver Surfer. Ha contemplato di consumare sia il Serpente di Midgard che il Lupo Fenris. Ha deviato senza sforzo un Raggio Cosmico di Distorsione della Realtà imbrigliato e sparato dal nucleo di una Galassia da una Civiltà Kardashev di Livello 3).

Più velocità intergalattica e intelligenza cosmica che quasi trascende l'onniscenza.

Marvel Snap: Luna Snow

Illustrazione della carta del personaggio Luna Snow in un gioco Marvel.

Descrizione:

Luna Snow (costo 3, potenza 5)= Alla scoperta: aggiungi un cubo di ghiaccio su ogni lato di questo campo.

Effetto alla scoperta che aggiunge un "cubo di ghiaccio" con effetto vanilla che cita: "All'inizio di ogni turno, ottieni +1 Energia. Poi distruggila se il tuo lato è pieno". Arma a doppio taglio dato che doniamo praticamente 1 di energia in più all'avversario, dico la mia: se fosse stato un'effetto "All'Attivazione" sarebbe stato veramente forte dato che avresti potuto aspettare per dare il cubo a te o al tuo avversario. Poi diventa una bella carta in un Silver Surfer questo è innegabile.

Ma chi è Luna Snow?

Seol Hee è una supereroina che appare nei fumetti americani pubblicati dalla Marvel Comics. Originariamente creata da Danny Koo, Bill Rosemann e Jeehyung Lee, e poi adattata per i fumetti dallo scrittore Greg Pak e dall'artista Gang Hyuk Lim, il personaggio è apparso per la prima volta nel videogioco Marvel Future Fight nel 2018, e in seguito ha fatto il suo debutto nei fumetti in War of the Realms: New Agents of Atlas #1 (maggio 2019).

Seol Hee è una supereroina sudcoreana e idolo del K-pop. Possiede superpoteri basati sul ghiaccio, che le consentono di manipolare e generare ghiaccio in varie forme. Hee è conosciuta con il suo nome d'arte Luna e il nome in codice Luna Snow. Il personaggio è anche un membro del team di supereroi Agents of Atlas.

Sin dalla sua introduzione originale, il personaggio è apparso in vari prodotti con licenza Marvel, tra cui videogiochi e video musicali.

Poteri e abilità