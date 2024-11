Marvel Snap, Gorr: il macellatore di Dei!

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Novembre: martedì 26 Novembre alle ore 21, orario fisso, uscirà la nuova carta di questo pass su Marvel Snap! Che tutti gli dei di Marvel Snap tremino perché colui che è stato soprannominato "Il Macellaio delle divinità" è approdato finalmente sui piccoli schermi dei videogiocatori di tutto il mondo! In questo pass sono arrivati praticamente tutti i nemici del grande Dio del tuono nonché nemici di Asgard stessa.

Ma ora andiamo ad analizzare questa carta:

Marvel Snap: Gorr

Marvel Snap: Gorr

Descrizione:

Gorr (costo 6, potenza -1) = Effetto Continuo: +2 di potenza per OGNI carta "Alla scoperta" in campo.

Ho aspettato a pubblicare questo articolo perché volevo provare prima l'effetto di Gorr e vi posso dire che è veramente devastante. Ho provato un mazzo con una combo incredibile: Mister Negative, Jane Foster e carte come Iron Man, Mystica e Taskmaster. Con il primo che porta tutte le carte compreso Gorr a 0 e la seconda che le richiama tutte nella mano. Ma in tutto questo il macellatore di dei a quanto può arrivare? A tanto dato che per OGNI carta "alla scoperta" in gioco: COMPRESE QUELLE DEL TUO AVVERSARIO, gli danno +2 di forza quindi si possono creare combo infinite.

Ho una gigantesca paura che venga nerfata presto.

Ma chi è Gorr?

Gorr il macellatore di dei è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics creato da Jason Aaron (testi) e da Esad Ribić (disegni); è apparso per la prima volta in Thor: God of Thunder n. 2 (gennaio 2013). In Italia ha fatto il suo debutto a maggio 2013 nella testata Thor: Dio del tuono.

Gorr nacque circa 3000 anni fa e crebbe su un pianeta sterile senza nome dove terremoti, mancanza di acqua e animali selvatici erano all'ordine del giorno. Nessun dio aiutava gli abitanti del pianeta, nonostante questi fossero molto credenti e devoti agli dei, fidandosi ancora ciecamente di loro, pregandoli e venerandoli.

I genitori di Gorr morirono quando era piccolo, costringendolo a crescere solo tra una moltitudine di difficoltà. Da adulto, la sua compagna Arra morì a causa di un forte terremoto così come anche i suoi figli, che perirono a causa dei vari disastri che avvenivano sul pianeta. Alla morte di Agar, l'ultimo dei figli sopravvissuti, Gorr, pieno di rabbia e rancore verso gli dei sia per gli accadimenti personali che per quelli del suo popolo, arrivò a convincersi che gli dei non potessero esistere, poiché non avrebbero potuto permettere tutta quella sofferenza. Questi pensieri gli causarono, in primis, l'emarginazione e poi l'esilio dalla sua tribù, destinandolo così a vagare nel deserto nella speranza di morire.

Durante il suo vagare, incontrò due esseri che stavano combattendo: uno oscuro e lugubre che era posseduto dalla Tenebra e un altro dalla pelle viola con l'armatura dorata e luccicante che era posseduto dal simbionte dio della Luce, diventando l'allora Capitan Universo, che brandiva la Forza Enigma attraverso l'Uni-Potere. Gorr apprese, dunque, che gli dei esistevano realmente e quando il dio oscuro, caduto e ferito, gli chiese aiuto, non poté fare a meno di convincersi definitivamente che questi non aiutavano i bisognosi come la sua famiglia e il suo popolo, ma erano solo degli egoisti privi di compassione.

Quindi s'impossessò di All-Black, la Necrospada del dio oscuro, che altri non era che il creatore dei simbionti Knull: la spada si fece impugnare con naturalezza, essendo attratta dal forte odio e dal disprezzo per gli dei emanato da Gorr, che ne uccise il detentore, giurando così di fare strage di tutti gli dei.

Poteri e abilità

Gorr non possiede particolari poteri o abilità se non una ferrea forza di volontà e una grande fede nel proprio scopo. È proprio questo che ha avvicinato la necrospada a lui riuscendo a legarsi perfettamente. Ha acquisito nei millenni esperienza nel combattimento corpo a corpo e con le armi.

La necrospada

Gorr è il possessore della necrospada All-Black che gli dà forza sovrumana, resistenza e lunga vita rendendolo quasi immortale. Quest'arma è indistruttibile e fu forgiata dal dio dei simbionti Knull, che incanalò al suo interno anche il potere divino di un celestiale da lui ucciso. (Effettivamente manca su Marvel Snap un'arma del genere)

La lama, inoltre, consente al suo possessore di creare ali per volare a velocità estreme, generare armi (come per esempio le spine affilate con cui Gorr uccise molti dei), mutare il proprio corpo a piacimento, lo protegge anche a prescindere dalla volontà del possessore stesso e permise a Gorr di creare un esercito di Berserkers dalla sua oscurità. La lama fu successivamente bandita in un buco nero, ma un anziano re Thor la utilizzò per combattere Galactus.