Pokemon Pocket, Evento Venusaur EX: Guida Completa e Strategie

Il nuovo evento Venusaur EX di Pokémon TCG Pocket è in pieno svolgimento, offrendo ai giocatori una fantastica opportunità per utilizzare questo potente Pokémon e costruire mazzi competitivi. Ecco tutto quello che c'è da sapere per dominare l'evento e sfruttare al massimo le sue meccaniche.

Dettagli dell'Evento

Il protagonista è Venusaur EX, una carta con 190 HP e abilità peculiari, come l’attacco Giant Bloom, che infligge 100 danni e cura 30 HP. Questo lo rende un tank eccellente, perfetto per strategie di controllo e sostenibilità in partita. L'evento ci metterà alla prova con quattro mazzi differenti, ciascuno caratterizzato da un livello di difficoltà crescente, che spazia dal principiante fino al livello pro. Con l’aumento della difficoltà, aumentano anche le ricompense, offrendo un incentivo significativo per affrontare le sfide più impegnative. Questo sistema permette ai giocatori di affinare gradualmente le loro strategie, puntando a premi sempre più esclusivi man mano che superano ogni livello. Con ogni vittoria, avremo la possibiltà di ottenere un pacchetto con all'interno una carta promozionale: la nostra chase card è indubbiamente Venusaur EX.

Per partecipare, è fondamentale avere un mazzo ben costruito che ottimizzi le sinergie con Venusaur EX e sfrutti le sue debolezze minime rispetto ad altri Pokémon.

Mazzi Consigliati per Venusaur EX

Nonostante esistano numerose varianti valide per affrontare questa sfida con successo, due strategie si distinguono per efficacia e semplicità. Questi approcci, costruiti intorno a Venusaur EX, permettono di massimizzare il controllo del campo e la resistenza del mazzo, rendendoli ideali sia per principianti che per giocatori esperti. Scopriamo insieme i dettagli di questi mazzi per trarne il massimo vantaggio in partita.

Mazzo Charizard - Moltres EX

Charizard EX

Come prevedibile, questo mazzo si distingue per la sua efficacia grazie al tipo Fuoco, che consente di infliggere 20 danni extra con ogni attacco. Una caratteristica che lo rende una scelta vincente, specialmente contro avversari deboli a questo elemento. La composizione del deck è stata ottimizzata per sfruttare appieno questa sinergia, garantendo una strategia equilibrata tra attacco e controllo del campo. Ecco i dettagli della lista delle carte.

2x Charmender

2x Charmeleon

2x Charizard EX

2x Moltres EX

2x Pokè Ball

2x Pozione

2x Cartellino Rosso

2x Velocità X

2x Ricerca Accademica

2x Sabrina

Un elemento chiave di questo mazzo è sfruttare al massimo la mossa Danza Infuocata di Moltres EX per costruire strategicamente il nostro Charizard EX sulla panchina, preparando un attacco devastante. Una variante interessante di questa configurazione prevede l'inserimento di Arcanine EX: per implementarla, è sufficiente sostituire una Pozione, un Cartellino Rosso e una Sabrina con un Growlithe e due Arcanine EX. Questa modifica aumenta significativamente la potenza di fuoco del mazzo, offrendo maggiore flessibilità nelle strategie offensive e una risposta più incisiva agli avversari, a riduzione però delle carte supporto.

Mazzo Pikachu - Zapdos EX

Pikachu EX

Il punto di forza di questo mazzo è la sua velocità: l’obiettivo principale è sferrare attacchi rapidi e decisi, eliminando l’avversario prima che riesca a sviluppare il proprio Venusaur EX. La strategia punta sull’aggressività immediata, sfruttando Pokémon capaci di infliggere danni significativi fin dalle prime fasi della partita. Ecco la composizione del mazzo ottimizzata per garantire la massima efficacia in questa tattica.

2x Pikachu EX

2x Zapdos EX

2x Magnemite

2x Magneton

2x Giovanni

2x Sabrina

2x Pozione

2x Velocità X

2x Pokè Ball

2x Ricerca Accademica