Rock Digger, una demo deludente

Questa non sarà una vera e propria recensione con voto, essendo Rock Digger ancora una demo, ma più un analisi di cosa offre il titolo allo stato attuale e quali sono le premesse per il futuro.

Rock Digger è un'avventura in cui il giocatore impersona una roccia vivente. L'obiettivo principale è esplorare pianeti generati proceduralmente, scavare per trovare minerali e utilizzarli per potenziare il proprio personaggio.

Mondo di gioco

Rock Digger offre uno stile in simil pixel art con colori molto accesi. Sinceramente non ho trovato il suo stile particolarmente memorabile, lo trovo anzi molto anonimo. Se quindi non vi lascerà a bocca aperta, è comunque di buona fattura ed è quantomeno coerente con il concept del gioco.

Scena di Rock Digger con grafica pixel art, ambiente sotterraneo e piattaforme color lavanda.

Il mondo è diviso in biomi differenti che si scoprono scavando sempre più in profondità. Al cambio di bioma si potranno trovare alcuni materiali diversi e rocce più dure da scavare, oltre ad un cambio di palette cromatica. Sinceramente, oltre al dover far più fatica nello scavare per colpa delle rocce più dure, ho trovato questi biomi praticamente identici, rendendo la discesa in profondità abbastanza noiosa.

Gameplay

Rock Digger è un titolo molto semplice in cui dovrete solamente scavare e risolvere qualche piccolissimo enigma ambientale. Le meccaniche principali sono le seguenti:

Scavo: con un singolo clic del tasto sinistro del mouse, o tenendo premuto per far un colpo caricato, potrete lanciare un piccone nel punto indicato con il mouse. Non avrete un limite ai lanci essendo i picconi infiniti.

Aspirazione: dopo aver distrutto i minerali potrete aspirarli tenendo premuto il tasto destro del mouse.

L'obiettivo del titolo allo stato attuale è solamente quello di scavare per collezionare più minerali per poi sbloccare nuovi potenziamenti. I minerali saranno una specie di punti esperienza necessari per sbloccare potenziamenti e il numero massimo che possiamo portare con noi sarà limitato, aumenterà però progredendo nel titolo.

Schermata di Rock Digger con elementi di Alchemy per miglioramenti e trasmutazioni.

I potenziamenti disponibili nella demo sono molto pochi e completarli tutti non vi occuperà più di una decina di minuti. Aggiungendo anche tutti i potenziamenti che attualmente sono bloccati penso che il loro numero sia comunque molto limitato e che il rischio di potenziare tutto in breve tempo sia dietro l'angolo.

In Rock Digger è poi presente una meccanica interessante che riguarda il peso. Quanti più minerali avrete collezionato più il vostro personaggio sarà pesante. Peccato che questa meccanica sia completamente inutile, se non a cliccare alcune pedane a pressione, non ci sarà alcun punto in cui l'essere più leggeri o pesanti influisca nel gameplay.

Immagine di Rock Digger con grafica pixelata, mostra un personaggio vicino a un portale rosso in una caverna.

Nella mappa sono presenti dei portali che però non portano a nulla non essendo stati ancora implementati, avrete solo un messaggio che vi comunicherà che in futuro funzioneranno e che vi viene aumentato il livello del piccone in automatico. Assenti poi anche nemici o NPC in generale, sarete completamente soli per tutta la durata del gioco.

Conclusione

Capisco che Rock Digger che sia solamente una demo, trovo però il titolo fin troppo scarno di contenuti. Sembra di trovarsi davanti ad una pre alpha piuttosto che a una demo di un gioco in uscita a breve. Sarò contento di ricredermi quando il gioco uscirà ufficialmente, ma allo stato attuale delle cose Rock Digger è solamente un insieme di poche idee, nemmeno troppo interessanti, infilate in una demo completabile in 15 minuti.