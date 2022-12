Marvel snap: numerose novità per il 2023

Dopo il titolo come Best Mobile Game Marvel Snap è pronto ad accogliere freschissime novità per il 2023

Fresco di premio come Best Mobile Game ai The Game Awards, Marvel Snap è pronto ad accogliere numerose novità nei prossimi mesi.

In una nota ufficiale gli sviluppatori di Second Dinner ci hanno tenuto a mostrare una roadmap per il gioco, contenente le novità in uscita a breve, novità in sviluppo che vedremo in futuro e possibili idee di sviluppo che potrebbero diventare realtà in un futuro più lontano.

In arrivo

Modalità battaglia vs amici

Cambia nome

Riconoscimenti artisti

Supporto per la lingua russa e vietnamita

Dettagli modifiche Divisione dell’Infinito

Tra le aggiunte a Marvel Snap avremo quindi la possibilità di cambiare il proprio nome, due nuove lingue, i riconoscimenti degli artisti per ogni carta e le sue modifiche Divisione dell’infinito presenti e una nuova modalità.

Quest’ultima più nel dettaglio è la modalità battaglia vs amici, uno scontro tra due player amici utilizzando lo stesso mazzo con l’obbiettivo di azzerare per primo i punti vita dell’avversario.

In sviluppo

PC Widescreen UI

Mazzi intelligenti

Modalità non classificata

Nuove modalità competitive

In questo elenco troviamo tutte quelle aggiunte che sono ancora lontane dall’essere rilasciate e pertanto potrebbero variare nel corso dei mesi di sviluppo.

Tra queste abbiamo la possibilità di completare un mazzo automaticamente senza dover scegliere tutte le 12 carte, modalità non classificate per poter giocare senza la preoccupazione di perdere Gradi o Cubi e nuove modalità competitive non ancora annunciate.

In elaborazione

Gilde (sistemi sociali)

Classifica Grado Infinito

Emote collezionabili & emoji per le carte

Varianti mitiche

Potenziatori specifici

Avatar & titoli per i mazzi

Supporto al controller per PC

Miglioramenti al Deposito stagionale

Eventi in gioco

Quest’ultima lista comprende invece semplici idee per Marvel Snap non ancora in sviluppo che il team ha voluto condividere per avere un feedback e magari iniziare a sviluppare in un prossimo futuro.