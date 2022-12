Playstation plus: annunciati i giochi di gennaio

Ecco svelati i giochi disponili da gennaio per tutti gli abbonati Playstation Plus Essential, Extra e Premium. La scelta é soddisfare diverse tipologie di videogiocatori: il singolo con Star Wars Jedi: Fallen Order, gli appasionati di GdR on line con Fallout 76 e Axiom Verge 2 con la sua avventura a scorrimento laterale.

Fallout 76

Il multigiocatore entra a far parte di Bethesda Game Studios e nel mondo di Fallout. Creando ognuno il proprio personaggio potrete scrivere il vostro destino in una nuova Zona Contaminata. Fallout 76 permette di giocare da soli o in compagnia esplorando, svolgendo missioni, costruendo e dando la caccia alle più temibili minacce della Zona Contaminata. Il tutto per arrivare alla possibilitá di sbloccare l’arma definitiva che vi porterá a giocare una zona ad alto livello.

Axiom verge 2

Si puó aver giocato ad Axiom Verge o averne sentito parlare come esempio classico delle avventure indie “metroidvania”. Axiom Verge 2 fa parte della stessa storia del primo, ma è un gioco completamente nuovo: nuovi personaggi, nuovi poteri, nuovi nemici e un nuovo mondo. Questo sequel espande totalmente l’universo del primo capitolo dove bisognerá perlustrare ogni centimetro per trovare gli oggetti utili alla sopravvivenza e porterá alla conoscenza di Indra, la misteriosa miliardaria che è dietro il conglomerato mondiale Globe 3.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Un Padawan abbandonato, Cal Kestis, deve completare l’addestramento, sviluppare nuove potenti abilità della Forza e padroneggiare l’arte della spada laser per sopravvivere all’Impero. Lui è uno dei pochi sopravvissuti al massacro dell’Ordine 66 e dovrá ricostruire l’ordine Jedi. Un gioco d’azione e d’avventura in terza persona sviluppato da Respawn Entertainment.

PlayStation Plus permette di aggiungere alla propria libreria Divine Knockout: Founder’s Edition, Mass Effect Legendary Edition e Biomutant fino al 2 di gennaio. Mentre dal 3 saranno disponibili i nuovi titoli!