Marvel Snap: Peni Parker: Mecha-Spider!

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Dicembre : martedì 10 Dicembre alle ore 21, orario fisso, uscirà la nuova carta di questo pass su Marvel Snap! Avete presente quando si parla di un'artista a tutto tondo? In questa storia strano ma vero centra un cantante! Ovvero Gerard Way, al tempo della creazione del personaggio cantante solita ma ad oggi membro attivo dei My Chemical Romance, durante la sua pausa dalla band venne contattato dalla Marvel per creare una sua versione di Spider-Man e così nacque Peni Parker!