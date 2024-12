Cyberpunk 2077, un nuovo update!

Una delle principali novità dell'update è rappresentata dall'aggiunta di 10 veicoli per V (8 per il gioco base e altri 2 esclusivi per i possessori di Phantom Liberty ), tutti già presenti nel gioco, ma precedentemente non disponibili all'acquisto. Inoltre, la nuova tecnologia " Crystalcoat " permette di cambiare al volo il colore della propria auto, e la tecnologia " TwinTone " garantisce la possibilità di copiare e acquistare la carrozzeria di qualsiasi altro veicolo visibile, utilizzando lo scan. Infine, è stato confermato che Johnny Silverhand comparirà ancora più spesso, con una frequenza del 25% circa durante i viaggi auto, e che avrà nuove interazioni con V.

Non mancano miglioramenti tecnici e correzioni di bug, con particolare attenzione alle missioni principali e alle attività secondarie. Problemi che bloccavano la progressione in alcune quest, come Run This Town o The Killing Moon, sono stati risolti, mentre dettagli tecnici, come le ombre ray-traced in modalità foto e le animazioni delle armi, sono stati perfezionati.