XDefiant, Recensione: il free-to-play di Ubisoft

XDefiant è il nuovo sparatutto in prima persona multigiocatore sviluppato e rilasciato da Ubisoft disponibile gratuitamente. In poco tempo il gioco ha attirato l'attenzione di milioni di giocatori, e sebbene possa ricordare la saga di Call Of Duty sotto numerosi aspetti, il titolo di Ubisoft presenta un approccio unico rispetto ai classici arena shooter già noti nel mercato.

Gameplay

In ogni partita di XDefiant, due squadre di 6 giocatori devono portare a termine l'obiettivo prima che sia la squadra avversaria a farlo, e le modalità proposte sono 5:

Dominio

Scorta

Controllo di Zona

Occupazione

Fenomeno

Gli appassionati degli arena shooter riconosceranno immediatamente queste modalità, in quanto non sono novità introdotte con il titolo di Ubisoft, ma si può notare un considerevole lavoro di bilanciamento che permette ad entrambe le squadre di affrontarsi in maniera equa.

Anche l'arsenale a disposizione presenta armi da fuoco popolari, con cui il giocatore si troverà a proprio agio.



Il sistema delle fazioni, invece, è uno degli elementi che rende XDefiant unico rispetto alla concorrenza; durante una partita, il giocatore può scegliere una tra 5 fazioni diverse, ognuna con due abilità tra cui scegliere, una ultra, e un tratto passivo. Ogni fazione è legata ad un titolo rilasciato da Ubisoft nel corso degli anni, ma se speravate di prendere il controllo di un personaggio iconico, resterete delusi, perché i personaggi presenti sono generici, nonostante il design fedele ai titoli di riferimento.



Le fazioni tra cui scegliere sono:

I Purificatori di The Division , che incentivano un approccio aggressivo con un arsenale infuocato.

, che incentivano un approccio aggressivo con un arsenale infuocato. I Fantasmi di Ghost Recon Phantoms , armati di scudi e barriere per difendere le varie aree della mappa di gioco.

, armati di scudi e barriere per difendere le varie aree della mappa di gioco. I Libertad di Far Cry 6 , esperti nella cura delle proprie ferite e di quelle dei propri compagni.

, esperti nella cura delle proprie ferite e di quelle dei propri compagni. Gli Echelon di Splinter Cell , specialisti della furtività.

, specialisti della furtività. I Dedsec di Watch Dogs 2, in grado di disabilitare le abilità nemiche.

La scelta della fazione non è limitata all'inizio della partita, ma è possibile cambiare fazione, personaggio, ed equipaggiamento dopo ogni morte, in attesa di ritornare sul campo di battaglia.

Non tutto è disponibile non appena viene avviato il gioco per la prima volta: al giocatore vengono forniti un'arma di ogni classe e un personaggio di ogni fazione, ma per sbloccare le altre armi, i personaggi mancanti, le personalizzazioni, e persino l'intera fazione dei Dedsec è necessario completare varie sfide per sbloccare il resto del contenuto il gioco. Le sfide per le armi non sono complicate, mentre per le personalizzazioni bisogna aumentare di livello l'arma, e la quantità di esperienza richiesta per aumentare il livello dell'arma è molto elevato, il che crea un divario considerevole tra i giocatori occasionali, o chi gioca a molteplici titoli, e i giocatori più assidui.

Un ulteriore punto a favore del titolo di Ubisoft riguarda la durata di uno scontro a fuoco tra due giocatori; la quantità di vita fornita e il danno delle armi è proporzionato in maniera tale da permettere al giocatore di avere tempo sufficiente per rispondere al fuoco nemico, e al tempo stesso limitando la durata di ogni scontro. Un tempo eccessivamente lungo per eliminare i giocatori avrebbe fornito un vantaggio notevole a uno dei due team, rendendo l'esperienza di gioco frustrante.

Dagli scontri a fuoco, tuttavia, è emerso un problema legato al rilevamento delle collisioni dei proiettili: in alcuni casi dei colpi che hanno mancato il bersaglio hanno portato a delle uccisioni, mentre in altri non viene registrato il danno pur avendo ricevuto la conferma del colpo a segno. Ciò avviene più spesso con i fucili a pompa, e non avviene così spesso da rendere il titolo ingiocabile, ma può dare un'impressione errata delle proprie abilità.

Grafica

XDefiant presenta uno stile grafico tendente al realistico. Le texture non sono troppo elaborate e alcuni dettagli sembrano essere inseriti incorrettamente, ma nel corso della partita non si avrà tempo a disposizione per notare queste piccole imperfezioni.

Audio

La qualità degli effetti sonori e della musica di sottofondo è sufficientemente elevata, inclusi i rumori degli spari delle armi, e delle notifiche di un aumento di livello. Il discorso è diverso per quanto riguarda i rumori dell'equipaggiamento, dato che, a causa del bilanciamento dei volumi degli effetti sonori, rischiano di passare in secondo piano, soprattutto quando più giocatori stanno combattendo. Una menzione va dedicata alla granata a frammentazione, il cui rumore poco incisivo contrasta nettamente con il suo reale potenziale distruttivo.

Microtransazioni su Xdefiant

Essendo un titolo gratuito, possono sorgere dei dubbi riguardo la presenza di microtransazioni all'interno di XDefiant.

Il titolo di Ubisoft presenta un pass battaglia e un negozio da cui acquistare la valuta di gioco, con la quale è possibile acquistare:

Skin per le armi

Skin per i personaggi

Personalizzazioni del profilo

Pose alternative che appariranno all'avversario in caso di eliminazione.

Nel pass battaglia, oltre a questi elementi di personalizzazione, è possibile ottenere moltiplicatori dell'esperienza ottenuta per sbloccare più in fretta le personalizzazioni delle armi. Sebbene siano un enorme aiuto per diminuire il tempo richiesto per ottenere le personalizzazioni, un giocatore non pagante non è direttamente precluso dall'ottenimento di questi elementi.