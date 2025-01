Blue Monday e Cinema: i migliori film e serie per tirarti su di morale

Il Blue Monday, noto per essere il giorno più triste dell'anno, può far paura in questi giorni grigi. Ma è proprio in momenti come questi che il cinema si rivela un rifugio prezioso. Grazie alla sua capacità di farci vivere storie coinvolgenti, di strapparci un sorriso o di farci commuovere, il cinema può diventare un vero toccasana contro la tristezza.

Proprio per questo, oggi vi consigliamo 4 film cult e una serie che spazzano via le nuvole e mettono di buon umore. Anche se li avete già visti, fidatevi, oggi è il giorno giusto per fare l'ennesimo rewatch.

1. Notting Hill (1999)

Julia Roberts in Notting Hill

Intramontabile commedia romantica a cui non si può mai dir di no. Una storia come quella tra Julia Roberts e Hugh Grant distrae da qualsiasi negatività, facendoci sognare a occhi aperti.

Notting Hill è una storia che scalda il cuore grazie al mix di romanticismo, humor britannico e una dose di speranza. Il personaggio di William (Hugh Grant), un libraio timido e insicuro, si innamora della celebre star di Hollywood Anna Scott (Julia Roberts), regalando agli spettatori una fiaba moderna che dimostra come le differenze sociali e personali possano essere superate con autenticità e amore. La colonna sonora emozionante, le battute brillanti e i personaggi secondari indimenticabili aggiungono un tocco di spensieratezza.

Disponibile su NOW TV Italy.

2. Quasi amici (2011)

Una scena dal film Quasi Amici

Cult moderno della risata. Imperdibile, geniale. La storia di un miliardario paraplegico e del suo nuovo badante, che annienta pregiudizi e suscita tenerezza.

Quasi amici racconta la storia di due uomini di mondi opposti – Philippe, un aristocratico paraplegico, e Driss, un giovane immigrato pieno di vitalità – che formano un legame profondo e trasformativo. La leggerezza del film, il suo umorismo sincero e il messaggio di superare i pregiudizi e trovare la felicità nelle cose semplici lo rendono una scelta perfetta per combattere i pensieri cupi del Blue Monday.

Disponibile su TIM Visione e Prime Video Premium.

3. Il lato positivo (2012)

Locandina del film Il Lato Positivo

Il titolo non mente. Nonostante il fil rouge della pellicola non sia tra i più leggeri, Jennifer Lawrence e Bradley Cooper ci mostrano quanto la vita sia più bella e facile se si guarda il bicchiere mezzo pieno. Una carica di speranza e ottimismo che, oggi più che mai, diventa indispensabile!

Il lato positivo affronta con delicatezza e ironia il tema della salute mentale e delle seconde possibilità. I protagonisti, Pat (Bradley Cooper) e Tiffany (Jennifer Lawrence), trovano nella loro reciproca "imperfezione" la forza per risollevarsi dalle difficoltà e riscoprire la gioia della vita. Il film è coinvolgente grazie alla scrittura brillante, alle performance intense e ai momenti di pura comicità, che bilanciano i toni emotivi più profondi, lasciando lo spettatore con una sensazione di speranza.

Disponibile su Netflix e TIM Vision.

4. Lilo & Stitch (2002)

Lilo & Stitch

Un porto sicuro. Quando la tristezza incombe, la Disney corre in aiuto e con Lilo & Stitch non potrete sbagliare. Una comicità intelligente, divertente e tenera, e con un messaggio potente. Tra la musica di Elvis e i pasticci della strana coppia – aka Lilo e Stitch –, questo piccolo capolavoro saprà tirarvi su nel giorno del Blue Monday.

Lilo & Stitch non è solo un racconto divertente e visivamente affascinante, ma anche una celebrazione della famiglia, in tutte le sue forme. La storia di Lilo, una bambina solitaria, e Stitch, un alieno ribelle, parla di accettazione, empatia e appartenenza. Il loro viaggio insieme è un promemoria che "Ohana" significa famiglia, e nessuno viene lasciato indietro. Le gag esilaranti, i colori vibranti delle Hawaii e la colonna sonora influenzata da Elvis Presley sono una cura perfetta per l’umore grigio.

Disponibile su Disney+.

Una serie contro il Blue Monday: F.R.I.E.N.D.S. (1994)

Una scena dalla sitcom Friends

Voce fuori dal coro (essendo una sitcom e non un film), ma imperdibile in giornate come queste. FRIENDS è la terapia perfetta per ridere e svuotare la mente. Qualsiasi episodio scegliate, andrà bene. Noi, intanto, vi consigliamo: Lezioni di autodifesa (St. 16, Ep. 17), Il distintivo da poliziotto (St. 5, Ep. 16). Ancora meglio se visto in lingua originale.