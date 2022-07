Marvel’s Midnight Suns: rilasciato il trailer gameplay su Captain America

Marvel’s Midnight Suns è il nuovo gioco di ruolo tattico sviluppato da Firaxis Games e Marvel Games presentato nel 2021 al Gamescom. È stato recentemente rilasciato un video della durata di cinque minuti in cui viene mostrato Captain America, ovvero uno degli Avenger più acclamati dal pubblico.

Nel video ci viene presentato lo stile di combattimento di Steve Roger, capace di essere sia difensivo che offensivo grazie al suo immancabile scudo di vibranio e alla forza fisica acquisita con il siero del supersoldato. Per nostra fortuna, verranno presto rilasciati nuovi video riguardo tutti gli altri personaggi giocabili in Midnight Suns.

La strategia di Steve è basata sulla generazione di Block, ovvero una risorsa che riduce i danni ricevuti in base a quanti ne abbia lui. Tra le abilità disponibili troviamo infatti quella di “schernire” i nemici in modo da assorbire la maggior parte del danno per un turno, oppure quella di utilizzare i punti Block accumulati per sferrare potenti attacco con lo scudo.

Viene inoltre mostrata una conversazione tra The Hunter, il nostro personaggio, e Steve. Sarà infatti possibile aumentare il livello di amicizia conversando con i vari personaggi di gioco, in modo da poterli potenziare con dei buff permanenti.

Midnight Suns permette al giocatore di potersi spostare liberamente nella mappa, in modo da poter utilizzare l’ambiente circostante a suo vantaggio. Le abilità di ciascun personaggio vengono rappresentate da delle carte che il giocatore ottiene durante tutta la durata del combattimento. Terminata la battaglia sarà poi possibile esplorare, interagire e conversare con gli altri eroi in terza persona.

Firaxis Games è un’azienda già nota per alcuni titoli di maggiore rilievo, tra cui la serie di XCOM e Civilization. Marvel’s Midnight Suns è già disponibile per il pre-order in quattro diverse edizioni (che includono per lo più skin speciali per gli eroi), ma verrà rilasciato il 7 ottobre di quest’anno per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (Epic Games e Steam).