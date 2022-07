Ps Plus Extra E Premium: Leakati I Possibili Giochi Del Mese Di Luglio

BlackBate, un utente leaker del sito ResetEra che si era già dimostrato affidabile in passato, ha condiviso quelli che potrebbero essere i videogiochi presenti nel PS Plus Extra e Premium del mese di luglio. Sebbene non abbia trapelato tutti i videogiochi in arrivo, la lista include alcuni dei titoli più acclamati dai giocatori, tra cui Final Fantasy VII Remake Intergrade:

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed: Unity

Assassin’s Creed: Freedom Cry

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Final Fantasy VII Remake Intergrade e Final Fantasy VII Remake: Episode INTERmission

Saints Row IV: Re-Elected

Stray

Al momento, l’unico gioco confermato nella lista è Stray, ovvero il nuovo gioco d’avventura in terza persona che vedrà i giocatori nei panni di un gatto rosso intento a vagare in una città cibernetica intrisa di oscuri misteri. Inoltre, Ubisoft aveva già precedentemente rilevato l’arrivo di altri titoli nel PS Plus, non è quindi un caso se molti degli Assassin’s Creed potessero essere presenti a partire da questo mese. È comunque consigliato prendere queste informazioni con le pinze, in quanto un annuncio ufficiale da parte di Sony arriverà a partire dalla metà di luglio.

Attualmente, i giochi gratuiti confermati per tutti gli abbonamenti del PS Plus, inclusi Essential, Extra e Premium, sono Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Arcadegeddon e The Dark Pictures Anthology: Man of Medan.