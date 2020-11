6 motivi per giocare minecraft nel 2020

Minecraft è un titolo che ormai da anni rientra tra i giochi più apprezzati in assoluto. Ha visto il suo picco di giocatori massimi nel 2014, con un successivo e graduale abbandono di utenza soprattutto con l’avvento di Fortnite. Tuttavia, ad oggi, i giocatori stanno tornando sui propri passi e questo è possibile solo grazie alle vastissime possibilità che un gioco come Minecraft può offrire.

RigiocabilitÃ

Uno dei principali vantaggi di Minecraft è proprio la rigiocabiltà . Ogni nuova partita su Minecraft è sempre diversa dalla precedente, grazie alla generazione procedurale del mondo. Non si trova mai un mondo uguale al precedente, proprio per questo la difficoltà varia sempre. Si può avere un villaggio da razziare a pochi blocchi dal nostro punto di spawn oppure non vederne uno nel raggio di migliaia di blocchi. Ed è proprio per questo motivo che molti giocatori tutt’ora si divertono ad avviare nuovi mondi e nuove avventure nel vastissimo mondo di Minecraft.

Multigiocatore

Senza dubbio la popolarità del titolo è dovuta alla sua componente multigiocatore, ritenuta dai più molto divertente. In questa modalità è possibile esplorare centinaia di server privati differenti e con diverse modalità . Ci si trova di fronte alla semplice modalità “vanilla”, quindi l’esperienza di Minecraft normale, fino agli hunger games. Tra le modalità di punta della maggior parte dei server troviamo:

Skyblock : consiste in una lotta tra giocatori in stile battle royale, il tutto però su delle isole volanti, dalle quali cadere risulta molto semplice.

: consiste in una lotta tra giocatori in stile battle royale, il tutto però su delle isole volanti, dalle quali cadere risulta molto semplice. Hunger games : ispirato dal film, è stata la modalità più giocata nel lontano 2015. In una mappa creata dal server 40 giocatori (o piu’, spetta al server decidere) si affrontano in scontri 1v1, 2v2 o 4v4, fino a che non rimane il giocatore o la squadra vincente

: ispirato dal film, è stata la modalità più giocata nel lontano 2015. In una mappa creata dal server 40 giocatori (o piu’, spetta al server decidere) si affrontano in scontri 1v1, 2v2 o 4v4, fino a che non rimane il giocatore o la squadra vincente Skyblock : l’esperienza di Minecraft base, però su un isola e con solo un albero, un secchio di lava e un blocco di ghiaccio per partire.

: l’esperienza di Minecraft base, però su un isola e con solo un albero, un secchio di lava e un blocco di ghiaccio per partire. Bed wars: ogni giocatore, o squadra ha il suo letto da proteggere, infatti lo scopo di questa modalità è quello di potenziare il proprio equipaggiamento e distruggere il letto degli avversari.

Oltre alle modalità citate ne esistono molte altre, basta entrare in un server diverso per trovarne spesso di nuove.

Mod

Le mod in Minecraft sono oramai un “must”, senza le quali spesso ci si può annoiare. Le mod sono in grado di aggiungere nuovi minerali, nuove difficoltà , nuovi arnesi, armi, armature e mostri. Ma queste sono le mods più semplici, infatti esiste un vero e proprio mondo di ingegneria su Minecraft: migliaia di mod interamente dedicate all’energia, alla creazioni di macchinari e con l’obiettivo di rendere meno noiose le attività basilari del gioco, come ad esempio raccogliere la legna, procacciarsi il cibo e ottenere i minerali.

Modpack

I modpack sono come lascia intuire il nome, dei pacchetti di mod. Questi pacchetti sono creati dai giocatori, spesso i più esperti e con delle nozioni di informatica, di modo da risolvere eventuali conflitti tra le mod. I modpack sono in grado di dare molte ore di divertimento e impegno aggiuntive all’esperienza del gioco, grazie alle missioni, a nuovi boss da affrontare e a nuove dimensioni tutte da esplorare.

Sfide e speedrun

Da qualche anno sta prendendo piede il fenomeno dello speedrun, che consiste nel completamento di un gioco, o missione, nel minor tempo possibile. Su Minecraft lo speedrun base consiste nello sconfiggere il drago dell’end nel minor tempo possibile. I giocatori della community hanno preso la cosa sul serio, ottenendo dei tempi ai limiti dell’assurdo, basti pensare che l’attuale record del mondo è di 14 minuti. Per tenere traccia di tutti i tempi si può visitare il sito speedrun.com. Anche la presenza di sfide, che possono essere prese da internet o inventate dal giocatore permettono di divertirsi molto, come ad esempio sconfiggere un boss solo con la spada in legno o anche creare milioni del proprio blocco preferito.

Aiuto nella programmazione

Grazie alla presenza delle mod, Minecraft è in grado di dare ispirazione e aiuto nella programmazione. Tutte le mod o addons di Minecraft sono scritti nel linguaggio Java, un linguaggio molto utile anche al di fuori del gioco. Su internet si trovano decine di tutorial su come iniziare a creare le proprie mod e, se seguiti con metodo, è possibile imparare un linguaggio di programmazione in relativamente poco tempo.

Se ti può interessare, scopri di più nella nostra recensione di Minecraft dungeons.

Cosa ne pensi? Vota ora!