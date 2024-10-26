Monster Hunter Wilds: Beta Test Aperta al pubblico

Disponibile per PC(Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, questa attesissima open beta permette di immergersi nel gioco prima della release ufficiale in data 28 febbraio 2025.

Monster Hunter Wilds, l'ultimo Action RPG di Capcom, invita i giocatori a esplorare le misteriose e pericolose Terre Proibite nei panni di un cacciatore.

Il gioco eleva tutto ciò che i fan amano della caccia a mostri colossali e temibili, introducendo un vasto mondo aperto che pullula di creature indomite e paesaggi infidi. Consigliato Spider-Noir: tutto quello che sappiamo sulla serie Prime Video con Nicolas Cage Leggi ora

Orari e piattaforme disponibili per l'open beta di Monster Hunter Wilds

Per partecipare, i giocatori devono visitare il sito web di Monster Hunter Wilds e scaricarlo tramite la piattaforma desiderata.

Gli utenti PS Plus su PlayStation 5 riceveranno la beta in accesso anticipato a partire dal 28 ottobre 2024 alle ore 5:00 fino al 30 ottobre 2024 alle ore 4:59, ora italiana.

Dopo questo periodo di esclusiva, i giocatori su PC (Steam), Xbox e gli utenti PlayStation non possessori di abbonamento PS Plus potranno accedere alla beta dal 31 ottobre 2024 alle ore 5:00 fino al 3 novembre 2024 alle ore 4:59 ora italiana.

Per chi sta provando l'open beta su PC, i giocatori devono assicurarsi che i loro PC soddisfino i requisiti di sistema per partecipare alla beta.

Cosa sarà disponibile nell'open beta?

L'open beta includerà diverse features: Creazione del personaggio, Demo della storia e missione Caccia al Doshaguma.

Nella Demo della storia, i giocatori possono assistere alla scena d'apertura e partecipare alla caccia al Chatacabra, con tutorial di base. In questo modo si ha la possibilità di abituarsi alla meccanica delle armi disponibili e di sperimentare transizioni fluide tra le cutscene e il gioco.

Nella Caccia al Doshaguma invece, l'obiettivo è sconfiggere l'alfa del branco Doshaguma. È possibile esplorare l'ampio ambiente a bordo del Seikret e passare da un tipo di arma all'altro durante la caccia.