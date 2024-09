Monsters: la vera storia dei fratelli Menendez oltre la serie Netflix

Nessun dato immagine fornito.

Durante i processi, i fratelli Menendez presentarono una tesi difensiva dolorosa e sconvolgente : affermarono di aver ucciso i genitori per paura di essere uccisi a loro volta, a causa di anni di abusi sessuali, fisici ed emotivi subiti dal padre. Questa dichiarazione scatenò un acceso dibattito, dividendo l'opinione pubblica tra coloro che credevano alla loro versione e coloro che la consideravano una mera giustificazione per un crimine efferato .

Tutt'ora questo dibattito è aperto e non tutti credono alle dichiarazioni degli uomini , pensando piuttosto che si possa trattare di accuse mosse per giustificare l'atroce azione compiuta per impossessarsi dell'eredità di famiglia .

La serie non risparmia ai telespettatori gli aspetti più macabri e bizzarri della vicenda, come ad esempio la scelta di Lyle di far suonare "Girl I'm Gona Miss You" dei Milli Vanilli alla commemorazione dei genitori o l'umiliante episodio della parrucchino di Lyle trappato da Kitty. Questi dettagli, confermati da testimoni diretti e giornalisti che hanno seguito il caso, rendono la narrazione ancora più inquietante e fanno riflettere.