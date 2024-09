P Diddy, arriva la docuserie Netflix: quando esce e di cosa parla

Arriverà presto su Netflix un documentario che si concentra sulle accuse mosse contro Sean "Diddy" Combs (detto anche P Diddy o Puff Daddy), come confermato dal suo produttore esecutivo, il rapper 50 Cent, noto anche come Curtis Jackson.

Jackson aveva già annunciato che sarebbe stato prodotto un documentario che esplora le accuse contro Combs, con il titolo provvisorio Diddy Do It?, ma Netflix non aveva ancora mai commentato le speculazioni riguardo alla produzione del documentario. Tuttavia, 50 Cent ha dichiarato che la piattaforma ha vinto "la guerra delle offerte" per aggiudicarsi i diritti.

Ma di cosa parlerà questo documentario e quando sarà disponibile sulla piattaforma? Ecco tutto ciò che sappiamo finora.

Di cosa parlerà il documentario su P Diddy di Netflix?

Recentemente è stato annunciato che è in lavorazione una nuova serie documentaristica su Netflix, che esplorerà le accuse di traffico sessuale, racket, aggressione sessuale e violenza contro Sean "Diddy" Combs.

All'inizio del mese, Combs è stato arrestato e accusato di tre reati: associazione a delinquere per racket, traffico sessuale mediante coercizione e trasporto a scopo di prostituzione. Ha dichiarato di essere innocente e attualmente rimane in custodia cautelare, con un giudice federale di New York che ha respinto la sua richiesta di cauzione.

Il suo avvocato, Marc Agnifilo, ha dichiarato fuori dal tribunale: "Il signor Combs è un combattente, combatterà fino alla fine. È innocente. È venuto a New York per dimostrare la sua innocenza. Non ha paura delle accuse che gli sono state mosse".

P Diddy sta affrontando anche cause civili per aggressione sessuale e violenza fisica, con alcune di queste accuse che risalgono agli anni '90, ma ha sempre negato qualsiasi illecito penale.

In una dichiarazione rilasciata a Variety, il produttore esecutivo Jackson e la regista Alexandria Stapleton hanno affermato: "Questa è una storia di forte impatto umano. Si tratta di una narrazione complessa che copre decenni, non solo i titoli di giornale o i frammenti di notizie visti finora".

La dichiarazione prosegue: "Rimaniamo fermi nel nostro impegno a dare voce a chi non ce l'ha e a presentare prospettive autentiche e sfumate. Sebbene le accuse siano inquietanti, invitiamo tutti a ricordare che la storia di Sean Combs non rappresenta l'intera storia dell'hip-hop e della sua cultura".

"Il nostro obiettivo è garantire che le azioni di singoli individui non oscurino i contributi più ampi della cultura", concludono il produttore e la regista.

Quando uscirà il documentario su P Diddy su Netflix?

Al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale per il documentario. Dato che la produzione è appena iniziata, ci vorrà del tempo prima che venga reso disponibile sulla piattaforma di streaming.

Nonostante questo, si pensa che la docuserie possa arrivare su Netflix già nel 2025, cercando quindi di dare voce e risalto in tempi "brevi" ad uno dei casi più devastanti della storia dell'industria musicale, e non solo.

