Monument Valley 1 e 2 arrivano su PC!

In seguito ad un enorme successo sulle piattaforme mobile, il team di sviluppo ha finalmente rilasciato i due Monument Valley anche su PC. Il gioco sin da subito fece parlare di sé, tutto dovuto al suo geniale gameplay e al particolarissimo stile grafico, ispirato molto allo stile adottato dal pittore Escher.

Le versioni PC di Monument Valley 1 e 2 sono attualmente acquistabili singolarmente al prezzo di €6,99, o in bundle al prezzo di €13,98.

Le nuovissime versioni del titolo di Ustwo Studio, ribattezzate “Panoramic Edition“, posso vantare senza dubbio un sistema di controllo migliorato e completamente revisionato, con la possibilità inoltre di impostare la risoluzione grafica secondo le proprie esigenze.

La Panoramic Edition di Monument Valley include tutti i contenuti dei due titoli, di conseguenza ogni capitolo, componente aggiuntivo e DLC saranno presenti nelle versioni.

Vi riportiamo in oltre qui sotto quella che è la descrizione del titolo per darvi una panoramica generale su di esso:

In questo titolo pluripremiato, risolvi puzzle complicati ma immensamente soddisfacenti infusi di illusioni ottiche. Trasforma i paesaggi per rivelare percorsi che altrimenti sarebbe stato impossibile trovare senza il tuo aiuto. Man mano che avanzi, scopri splendide architetture, trasformando gli ambienti spingendo, tirando, cliccando, alzando, abbassando e molte altre azioni.Ida non è sola in questo mondo e dovrai usare il tuo ingegno per superare in astuzia l’enigmatico Crow People che blocca il percorso della ricerca di assoluzione di Ida.