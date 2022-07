Oddworld: Soulstorm arriva su Switch!

La conferma era già nell’aria da qualche tempo, e finalmente possiamo ufficialmente dire che Oddworld: Soulstorm, uscito nel 2021 come sequel del celebre Oddworld: New ‘n’ Tasty, arriverà anche lui finalmente su Nintendo Switch con una nuovissima versione che sarà denominata “Oddworld: Soulstorm Oddtimized Edition”. La versione in questione sarà pressoché identica all’originale, ma con un sistema di comandi ritoccato appositamente per la console portatile di Nintendo.

Oltre all’annuncio del suo debutto su Switch, Oddworld Inhabitants e Microids hanno già rilasciato i preorder delle due versioni fisiche del gioco: la Limited Edition e la Collector’s Edition! Le due versioni comprendono rispettivamente:

: include il gioco, oltre che naturalmente il gioco, anche tre stampe speciali, insieme ad una steelbook dove sarà possibile riporre ben 24 cartucce di giochi Nintendo Switch. Collector’s Edition: questa versione del titolo propone invece, oltre che gli stessi bonus dell’edizione precedentemente citata, anche una serie di stickers, una action figure di Abe alta 22cm, un portachiavi e un artbook di 160 pagine ideato da Pix’n Love Publishing.

Oddworld: Soulstorm Collector’s Edition

Senza dubbio una buona notizia per gli amanti delle edizioni limitate, che sicuramente non vedranno l’ora di avere tra le mani una di queste due fantastiche versioni di questo platform che ha fatto senza dubbio parlare di sé nel 2021.

Non si ha ancora una data precisa per l’uscita di queste due edizioni, ma sicuramente vi terremo aggiornati per eventuali nuove informazioni in merito!