Apex Legends: In arrivo l’evento Gaiden con nuove skin

Apex Legends, il battle royale free-to-play sviluppato da Respawn Entertainment, ha annunciato l’arrivo dell’evento Gaiden per martedì 19 luglio, evento in cui sarà disponibile la modalità di gioco Armati e Pericolosi, insieme a oltre 40 nuovi oggetti e cosmetici limitati. I giocatori potranno inoltre completare le varie sfide settimanali e persino accaparrasi le offerte speciali presenti nel negozio in-game.

Maggiori dettagli riguardo l’evento sono stati comunicati nel sito di Electronic Arts, tra cui informazioni riguardo la complicata modalità Armati e Pericolosi. I giocatori potranno infatti utilizzare solo fucili di precisione e a pompa nella rotazione delle mappe, insieme a Confini del Mondo, Olympus e Passo della Tempesta. Sia l’evento che la modalità saranno disponibili per due settimane, dal 19 luglio al 2 agosto.

La presenza di nuove sfide ed eventi flash darà la possibilità ai giocatori di sbloccare oggetti e cosmetici a tema:

19 – 26 luglio

Skin epica di Fuse Didgeri-boom

Decorazione arma Amico bionico

Skin epica 30-30 “Nubifragio”

26 luglio – 2 agosto

Olospray OK

1 Pack evento Gaiden

1 Pack Apex

A entusiasmare di più i fan di Apex Legends sono proprio quest’ultime, anche considerando l’elevato numero di cosmetici limitati su cui i giocatori potranno mettere le mani, in particolare le nuove skin leggendarie per Revenant, Mirage, Octane e Wattson, insieme anche alle skin coordinate per Flatline, Wingman, EVA-8 e il Fucile Radius.