Mulan in live action su Disney+ a 21,99€ con accesso VIP

Per causa del COVID19, molti film non saranno disponibili per la visione entro fine anno o non verranno proiettati sul grande schermo, il remake live-action di Mulan è uno di questi. Quest’ultimo però potrà essere visto in anteprima sul sito web Disney+ tramite il pagamento di un accesso VIP.

Quando sarà disponibile Mulan?

Parecchie erano le voci che giravano attorno all’uscita del film in live-action di Mulan, sarebbe dovuto uscire a Marzo 2020, questa data però fu spostata a Luglio poi poi slittare nuovamente a fine Agosto 2020, ma causa forze maggiori così non è.

Infatti Mulan sarà disponibile dal 4 settembre, tramite l’acquisto di un Accesso VIP, si potrà guardare prima che venga messo a disposizione di tutti gli altri abbonati del sito Disney+.

Disney+ offrirà l’accesso VIP per lo streaming in anteprima a 21,99 € su disneyplus.com e su piattaforme selezionate, tra cui Apple e Google.

Ho già un abbonamento a Disney+ devo pagare ugualmente?

La risposta a questa domanda è abbastanza semplice, si, sarà necessario acquistare l’Accesso VIP anche se si possiede già un abbonamento attivo alla piattaforma di video streaming. Disney garantisce uno streaming in 4K con audio Dolby Surround.

Come mai l’anteprima costa così tanto?

Per molte persone una cifra pari a 21,99€ per l’anteprima del film Mulan potrebbe essere un prezzo abbastanza elevato e potrebbero essere scoraggiate dall’idea di acquistare l’Accesso VIP, dopo tutto sarà un film disponibile per tutti gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento alla piattaforma Disney+.

Però facendo un veloce calcolo matematico possiamo raggiungere qualche interessante spunto di riflessione, ad esempio:

Per molti sarà interessante sapere che negli Stati Uniti D’America il prezzo medio per poter andare a vedere un film al cinema si aggira attorno ai 15$ a persona, se prendiamo come esempio una famiglia media composta da 2 adulti e 2 bambini, riusciremo tranquillamente a superare i 60$, comprendente il biglietto per la visione e eventuali bibite e snack.

Ma parliamo di numeri, se il 10% degli abbonati di Disney+ (che attualmente si aggirano attorno ai 54,5 milioni) decidesse di accedere all’anteprima del film Mulan, gli introiti si avvicinerebbero attorno ai 163,5 milioni di dollari.

Questa cifra non è affatto da sottovalutare, infatti per l’intera produzione del film sono stati investiti una cifra che si avvicina ai 200 milioni di dollari.

E’ facile pensare che in questo periodo l’amministrazione Disney abbia ben pensato che sia meglio rientrare delle spese effettuate per la produzione del film al posto di dover aspettare un altro anno, per proiettare il film sul grande schermo, e non ricevere nessun tipo di incasso.