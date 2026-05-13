Avatar: Fuoco e Cenere, quando esce su Disney+? Ecco la data ufficiale

Dopo una lunga permanenza nelle sale cinematografiche, Avatar: Fuoco e Cenere si prepara al debutto in streaming: dopo l'uscita al cinema dello scorso 17 dicembre, il nuovo capitolo della saga firmata da James Cameron sarà disponibile su Disney+ dal 27 giugno.

Avatar: Fuoco e Cenere, trama e futuro della saga

Il film segna il terzo capitolo dell’universo di Avatar e prosegue la storia di Jake Sully, Neytiri e dei clan Na’vi sul pianeta Pandora dopo gli eventi di Avatar: La via dell’acqua.

Al centro della trama, questa volta, c’è il Clan della Cenere, una popolazione legata ai territori vulcanici di Pandora.

Avatar: Fuoco e Cenere ha incassato circa 1,486 miliardi di dollari al box office mondiale e, pur essendo il risultato più basso tra i film della saga di Avatar, il titolo ha comunque superato la soglia del miliardo, confermando la forza del franchise creato da Cameron.

I prossimi capitoli della saga sono già in sviluppo e approfondiranno ulteriormente le culture Na’vi, i conflitti tra i clan e nuove regioni inesplorate di Pandora. L’uscita di Avatar 4 è attualmente prevista per il 2029.