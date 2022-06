Tekken: Bandai annuncia nuove competizioni anche in Europa

Indice dei contenuti Tekken Italy Championship

La Bandai Namco Europe è pronta a inaugurare delle nuove competizioni sul fighting game Tekken 7, con lo scopo di rafforzare la community europea. I primi a svolgersi saranno i TEKKEN National & Regional Championship, seguiti successivamente dagli European TEKKEN Cup. In questi ultimi, si affronteranno i migliori giocatori dei tornei nazionali. Per maggiori informazioni, potete consultare il sito degli European Cup.

I TEKKEN National & Regional Championship si svolgeranno dall’estate all’autunno di quest’anno in Benelux, Francia, Germania, Italia, Paesi Scandinavi, Polonia, Spagna, Regno Unito e Irlanda. I giocatori locali potranno guadagnare punti per scalare le diverse classifiche presenti negli eventi, ma soltanto partecipando nei loro rispettivi campionati. Saranno poi selezionati i due migliori giocatori di ciascun campionato per partecipare alla European TEKKEN Cup, che avrà inizio a Lione (in Francia) a inizio 2023. Quest’ultima sarà composta da un totale di 16 giocatori e con un montepremi di 25,000 €, oltre che alla possibilità di diventare il migliore giocatore europeo.

Tekken Italy Championship

Il logo del Tekken Italy Championship

La Tekken Italy Championship, organizzata da Bandai Namco Entertainment Italia e dalla Lega eSport, è aperta a tutti i fan interessati a competere contro il resto della community italiana. Per maggiori informazioni, potete consultare il sito dell’evento. A partire da questo weekend, si terrà un torneo online composto da 16 giocatori di ogni livello e fama.

Queste sono le tappe dell’evento:

18/19 giugno: Torneo invitational

9/10 luglio: Evento Major #1

24/25 settembre: Evento Major #2

15/16 ottobre: Evento Major #3

FINALE: Ancora da definire.