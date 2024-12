Nel Gladiatore 2 c’è un personaggio tagliato che ha scatenato reazioni negative

Dopo la reazione negativa suscitata da Il Gladiatore II per aver escluso May Calamawy dal sequel, un produttore ha finalmente chiarito cosa è accaduto. Ridley Scott torna nel mondo affascinante del suo film epico del 2000, vincitore dell'Oscar, con Lucius Verus (interpretato da Paul Mescal) che diventa l'eroe principale della storia.

Parte del cast de Il Gladiatore II avrebbe dovuto includere anche Calamawy, che si diceva dovesse avere un ruolo da protagonista nel sequel. Tuttavia, il suo ruolo è stato completamente tagliato dalla versione finale del film, il che ha portato a molte speculazioni su questa decisione.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, il produttore de Il Gladiatore 2, Douglas Wick, ha trattato la questione dell'assenza di Calamawy. Quando gli è stato chiesto se la rimozione fosse dovuta semplicemente all'abbreviazione del film stesso, ha confermato che era esattamente così. Il produttore ha spiegato che il film non poteva essere più lungo e che dovevano prendere decisioni che funzionassero con la pellicola. Ha persino descritto una scena d'addio tagliata tra Lucilla, interpretata da Connie Nielsen, e il defunto Marcus, interpretato da Pedro Pascal. Leggi il suo commento qui sotto:

Sì, molto chiaramente. Anche così come siamo, siamo un film lungo. Quindi, sì, molto semplicemente, non può essere più lungo, e devi vedere cosa funziona e cosa è essenziale. Connie aveva una scena meravigliosa [cancellata] in cui sostanzialmente diceva addio al cadavere [del personaggio di Pedro], quindi devi sempre fare delle scelte su cosa è essenziale.

Scena con May Calamawy che è stata tagliata da Il Gladiatore 2

Durante le riprese di "Il Gladiatore II", che sono state interrotte l'anno scorso a causa dei doppi scioperi di Hollywood, Scott era già impegnato nel montaggio del film per recuperare almeno il tempo perso. A un certo punto, il regista ha svelato che la prima versione del montaggio del film durava quattro ore, il che significava dover tagliare diverse scene per raggiungere la durata finale di due ore e 20 minuti. Tuttavia, il ruolo di Calamawy è stato verosimilmente ridotto per accorciare il film senza compromettere la storia principale, che seguiva da vicino i personaggi di Lucio, Macrino e Lucilla.

Anche se può sembrare sconvolgente che May Calamawy sia stata tagliata dal film, vale la pena notare che questa è una cosa molto comune nel montaggio di qualsiasi film.

Sfortunatamente, non è ancora chiaro quale ruolo abbia avuto Calamawy nel film. A parte una breve apparizione, l'attrice non è menzionata nei titoli di coda né ci sono indizi su chi abbia interpretato. Si è ipotizzato che abbia interpretato la figlia di Macrinus di Washington o che fosse un possibile interesse amoroso per Lucius Verus, ma nessuno di questi dettagli è stato confermato.