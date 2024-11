Oceania 2: quando arriverà in streaming su Disney Plus?

Oceania 2 è nelle sale italiane dal 27 novembre, a distanza di otto anni dall'uscita del primo film. Se siete impazienti di vedere il sequel comodamente da casa, non è difficile immaginare che, come ogni prodotto Disney, Oceania 2 approderà presto su Disney Plus.

Non sappiamo ancora con certezza la data d'uscita di Oceania 2 in streaming. Restando nel campo delle ipotesi, però, è sufficiente dare un'occhiata agli altri prodotti Disney recenti per fare una previsione attendibile su quando sarà possibile trovarlo nel catalogo di Disney Plus.

Oceania 2: la data d'uscita in streaming

Oceania 2 doveva originariamente essere una serie originale proprio per Disney Plus, prima di essere convertito a film per il grande schermo. Ma quando sarà possibile vederlo finalmente sulla piattaforma per cui era stato pensato?

Molto dipenderà dai risultati al botteghino della pellicola, che al momento sono mostruosi. Sfruttando l'uscita in concomitanza con il Giorno del ringraziamento, Oceania 2 ha esordito negli USA (ma non solo) con numeri da record. Quasi certamente sarà uno dei maggiori incassi dell'anno, nonostante la concorrenza di grandi titoli come Wicked e Il Gladiatore 2. Chissà che non riesca addirittura a replicare i risultati di Inside Out 2.

Oceania 2, quando uscirà su Disney Plus?

Prendendo come esempio proprio l'altro grande film d'animazione del 2024, Inside Out 2 è uscito nelle sale americane il 14 giugno, per poi raggiungere Disney Plus il 25 settembre, a distanza di poco più di tre mesi (103 giorni). Lo stesso vale per il film Marvel Deadpool & Wolverine, uscito in sala il 25 luglio e su Disney+ il 12 novembre (110 giorni). Altri prodotti meno profittevoli al box office, come The Marvels, hanno impiegato 89 giorni prima di arrivare sulla piattaforma.