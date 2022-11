Netflix: da oggi il piano base con pubblicità

Da oggi arriva il piano economico di Netflix. Il piano, già attivo in Canada e Messico, ha un costo mensile di 5,49 euro in Italia

Da oggi arriva il piano economico di Netflix negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Giappone, Brasile, Francia, Germania, Italia e Corea del Sud. Il piano, già attivo in Canada e Messico, ha un costo mensile di 5,49 euro in Italia. Una rivoluzione per la tv streaming, sempre più simile a quella lineare.

Ebbene sì, arriva il piano base con pubblicità che oggi, a partire dalle ore 17, si aggiunge ai pacchetti (senza spot) già esistenti sulla piattaforma: Netflix Base, Standard e Premium. L’obiettivo è far si che ogni fan di Netflix possa trovare un piano che lo soddisfi, cercando così di aumentare i numeri di abbonati alla piattaforma ed avere un entrata dalle inserzioni, che secondo gli analisti di Wall Street, potrebbero fruttare diversi miliardi di dollari all’anno nei prossimi anni.

I contro del piano economico di Netflix

Con l’abbonamento economico, che prevede una qualità video 720p e circa 4 o 5 minuti di pubblicità ogni ora, non sarà possibile scaricare i contenuti per guardarli offline e potrebbe addirittura mancare la disponibilità di alcuni titoli come Breaking Bad, The Crown e Cobra Kai. Questo, perché non sarebbero ancora stati trovati accordi sulle licenze, cosa su cui il colosso di streaming ha garantito si sta lavorando.

Così facendo, Netflix andrà ad aggiungersi a HBO Max, Peacock, Disney e Paramount+, piattaforme che hanno già adottato questa misura.

Ora non ci resta che vedere se questa scelta si rivelerà un successo o meno.