Top 3 videogiochi da giocare in autunno

Con l’arrivo dell’autunno, si è più invogliati a restare in casa a causa delle frequenti piogge e delle temperature che diventano ogni giorno più basse, visto anche l’avvicinarsi dei mesi invernali. Proprio per questo, uno dei passatempi principali per riempire le vostre serate casalinghe potrebbe essere quello di provare videogiochi adatti a questo tipo di stagione. Sedetevi comodi ed iniziate a prendere il joystick: questi sono i tre videogiochi che vi consigliamo di giocare in questa stagione.

Pumpkin Jack

Un ottimo platform in 3D a tema Halloween rilasciato nel 2020 da Nicolas Meyssonnier. Il giocatore vestirà i panni del tenebroso mietitore Jack, pronto ad affrontare tutti gli spaventosi nemici che cercheranno di bloccargli la strada. In Pumpkin Jack potrai utilizzare armi di ogni genere, ma anche scoprire e risolvere le diverse sfide presenti nei vari scenari di gioco.

Puoi giocare a Pumpkin Jack su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5.

The Quarry

The Quarry è un videogioco thriller/horror sviluppato da Supermassive Games, già famosa per aver realizzato Until Dawn nel 2013. Il gioco infatti segue lo stesso stile del precedente titolo, mettendo così il giocatore al comando di una storia piena di colpi di scena. È sicuramente il gioco adatto da provare in compagnia di amici, in quanto presente la modalità co-op locale a schermo condiviso, oppure online con la modalità multiplayer.

Attualmente puoi giocare a The Quarry su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows.

Animal Crossing: New Horizons

Uno dei videogiochi che tutt’ora rimane tra i più gettonati è Animal Crossing: New Horizons, che ha da poco introdotto il nuovo evento stagionale (disponibile fino al 10 dicembre) in cui sarà possibile raccogliere ghiande e pigne scuotendo gli alberi non da frutta e i cedri adulti. Con essi sarà possibile craftare i diversi oggetti di stagione, tra cui la pochette ghianda o il simpatico ombrello foglia d’acero.

Animal Crossing: New Horizons è disponibile su Nintendo Switch.