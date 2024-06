Debutta il NETGEAR Nighthawk RS700 , il primo router WIFI 7 di Netgear, leader mondiale nella fornitura di prodotti di connettività. Il Router , realizzato da un team di esperti con più di 25 anni di esperienza, promette di rivoluzionare la connettività domestica e d'ufficio per la futura generazione, offrendo velocità WiFi 7 ultraveloce fino a 19 Gbps, più del doppio rispetto alle generazioni precedenti.

Con l'aumento delle velocità internet multi-gigabit e il crescente numero di dispositivi connessi nelle case moderne, il WiFi deve evolversi sempre più rapidamente. Il WiFi 7 , successore del WiFi 6E , promette velocità e prestazioni senza precedenti. Il router RS700 di NETGEAR sfrutta completamente questa nuova tecnologia, garantendo una latenza ridotta e una connessione stabile per le attività più esigenti, come streaming video 4K o 8K , giochi online e applicazioni AR e VR.

Il RS700 è dotato di una porta internet da 10 Gb, una porta LAN da 10 Gb e quattro porte LAN da 1 Gb, per connessioni cablate veloci e flessibili. Inoltre, viene fornito con NETGEAR Armor Powered by Bitdefender, che offre un anno di protezione automatica per tutti i dispositivi connessi, garantendo la sicurezza senza la necessità di software aggiuntivi.