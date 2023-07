Nicolas Winding Refn dirigerà una serie tv animata

Nicolas Winding Refn, regista danese conosciuto ai più per Drive e per i suoi immaginari fuori dal comune, manca sul grande schermo dal 2016, anno in cui uscì il disturbante The Neon Demon. Il regista, però, è tutt’altro che fermo.

Dopo essersi detto desideroso di realizzare tre film per bambini, Refn ha dichiarato di aver iniziato a lavorare ad una serie televisiva animata.

Sto facendo una serie animata per la quale sono davvero, davvero eccitato. Mi ci sto dedicando da un anno, ero così stanco che me n’ero dimenticato. Questo sarà il mio nuovo progetto.

Questo è ciò che ha detto il regista danese a riguardo. L’alone di mistero sul progetto rimane e, trattandosi di animazione, le possibilità e le strade da poter seguire per l’autore di Solo Dio perdona sono infinite.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Nicolas Winding Refn non è assolutamente nuovo alla serialità per piccolo schermo. Infatti, nel 2019 ha esordito con Too old to die young, mentre proprio l’anno scorso usciva su Netflix Copenhagen Cowboy.