The Last of Us: ci sarà una stagione 3?

Craig Mazin, co-creatore della serie di The Last of Us, parla di una possibile terza stagione.

Era dagli anni ’60 che non si vedeva un blocco di tale portata: gli attori e sceneggiatori che lamentano un salario assai basso, si sono uniti per lo sciopero di Sag-Aftra e Writers Guild of America. Non parliamo di attori multimilionari infatti (seppur anche loro si facciano sentire), ma soprattutto di quelli che non vengono pagati abbastanza o che soprattutto non vengono pagati dai profitti derivanti dalle piattaforme streaming, come successe a Scarlett Johansson con la Disney. In più, ci sarebbero dietro dei discorsi riguardo l’IA che avanza e gli attori chiederebbero delle garanzie rispetto all’utilizzo della loro immagine.

Tra sciopero e terza stagione

Hollywood è ferma e questo influisce sulla produzione di molti film e serie tv, tra cui The Last of Us. A riguardo, il co-creatore della serie, Craig Mazin, parla della situazione:

Avevamo un po’ di flessibilità, credo, rispetto al solito, solo perché abbiamo dovuto aspettare per allineare la produzione alle condizioni metereologiche. Molto di quello che facciamo è all’aperto, quindi avevamo un programma che non è stato immediatamente influenzato. Ma ci stiamo avvicinando. Non possiamo rispettare le date originariamente previste per sempre, naturalmente. Se questi scioperi continueranno ancora per molto, inevitabilmente dovremo posticipare e questo fa male a noi, al pubblico e a HBO.

La seconda stagione della serie HBO, tratta dall’omonimo gioco di successo, non aveva ancora una data ufficiale di uscita: si parlava del 2025, ma, vista la situazione, l’uscita potrebbe slittare in avanti.

Inoltre, Mazin ha aggiunto che potrebbe anche esserci una terza stagione, in quanto il materiale di partenza di The Last of Us 2 è assai denso: